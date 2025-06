El defensor Williams Riveros encendió las alarmas en Universitario de Deportes, ya que se deslizó la posibilidad de que se vaya a un club extranjero. Sin embargo, el experimentado zaguero tomó una decisión que sorprendió a los hinchas 'cremas' y al bicampeón de la Liga 1. El cuadro de Ate liderado por Jean Ferrari se encuentra tranquilo por la respuesta final de Williams Riveros previo a la reanudación del Apertura.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Universitario reinició sus entrenamientos tras un breve receso debido a la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Durante este tiempo, surgieron diversas propuestas para varios integrantes del plantel crema. Sin duda, el defensor central se destacó notablemente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, ya que fue clave en el partido contra River Plate en el Monumental de Buenos Aires.

¿Williams Riveros seguirá en Universitario de Deportes?

"Williams Riveros no se va a ir de la 'U', se va a quedar hasta fin de año a pesar que hubo sondeos, pero de Olimpia no hubo nada, sí sondeos de otros lados más no una propuesta como tal. Además, entiendo que Fabián Bustos no se iba a llevar a Riveros, también porque había un tema económico, porque no es tan fácil ir por un jugador que tiene contrato", reveló el experimentado periodista Gustavo Peralta.

PUEDES VER: Brasil le sacó un empate a Ecuador en el debut de Carlo Ancelotti por las eliminatorias sudamericanas

¿Cuál es la clausula especial en el contrato de Williams Riveros?

Asimismo, Gustavo Peralta anunció que Williams Riveros tiene la posibilidad de extender su contrato con Universitario de Deportes por un año adicional. Esta renovación se activaría al cumplir ciertos requisitos establecidos en su actual acuerdo. El defensa paraguayo cuenta con una cláusula que le garantiza la extensión automática si participa en el 80% de los encuentros de la temporada. "No se irá de la 'U'", afirmó Peralta, asegurando que el jugador permanecerá en el club con mejoras en su contrato.