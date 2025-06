Uzbekistán hace historia: clasificado al Mundial 2026, su primer pase a la Copa del Mundo masculina

El equipo dirigido por Timur Kapadze logró asegurar su clasificación tras un empate 1-1 contra Emiratos Árabes Unidos, su rival directo en el Grupo A. Con este resultado, los 'lobos blancos' se posicionan en segundo lugar con 18 puntos, cuatro por encima de Emiratos, que cuenta con 14. Irán, líder del grupo, ya había asegurado su billete con 20 puntos. Este resultado no solo representa un logro deportivo, sino que también simboliza el crecimiento del fútbol en Uzbekistán.

Un camino hacia el Mundial

Uzbekistán se convierte en el debutante número 81 en la historia de la Copa del Mundo. A pesar de la presión, el equipo mostró una gran solidez defensiva, destacando la actuación del portero Utkir Yusupov, quien realizó intervenciones clave para mantener el empate. Eldor Shomurodov y Abdukodir Khusanov, figuras destacadas del equipo, lideraron el ataque, aunque el destino quiso que el joven Abbosbek Fayzullaev estrellara un tiro en el larguero, lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

Experiencia en categorías inferiores

Este será el primer Mundial masculino absoluto para Uzbekistán, pero no su primera experiencia en competiciones internacionales. El país ya participó en tres ediciones del Mundial sub 17, alcanzando los cuartos de final en 2011 y 2023, y en el Mundial sub 20 en cinco ocasiones, donde también llegó a cuartos en 2013 y 2015. Estas participaciones cimentaron la base para el desarrollo del fútbol en el país, mostrando un potencial que ahora se traduce en su clasificación al Mundial.

Un futuro prometedor

La clasificación al Mundial 2026 no solo es un logro para el equipo, sino también para toda una nación que vio crecer su pasión por el fútbol. Uzbekistán demostró que, a pesar de ser un país con menos historia en el fútbol masculino, puede competir al más alto nivel. Con un equipo joven y talentoso, el futuro parece brillante para los 'lobos blancos', que ahora tienen la oportunidad de dejar su huella en la historia del fútbol mundial.