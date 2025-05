El joven defensor César Inga ha sido convocado por primera vez a la selección peruana, un logro que lo llena de ilusión y humildad. Su trayectoria desde el fútbol amateur hasta llegar a La Bicolor es un ejemplo de perseverancia y dedicación.

Inga, quien ha destacado en Universitario de Deportes, se mostró emocionado al recibir la noticia de su convocatoria. A sus 21 años, el futbolista ha logrado consolidarse como titular en su club, lo que le ha permitido dar el salto a la selección nacional. “Estoy soñando con los ojos abiertos y con los pies sobre la tierra”, expresó al llegar al aeropuerto tras su hazaña en Argentina.

César Inga revela su emoción por la convocatoria a Perú

La convocatoria a la selección peruana representa un sueño cumplido para Inga. Al enterarse de la noticia, compartió su sorpresa y alegría. Este momento marca un hito en su carrera, y el joven defensor está decidido a aprovechar la oportunidad.

"Estoy soñando con los ojos abiertos y con los pies sobre la tierra, tomo esta convocatoria a la selección peruana con mucha humildad. Justo estaba en el avión, pero el celular se me había apagado, cuando prendí el celular vi en el grupo de mi familia que me habían convocado. Voy a seguir por el mismo camino y con mucha humildad. Conversé con Flores, me va a apoyar, que estará conmigo en todo el proceso. Ahora a esperar mi oportunidad y demostrar de lo que estoy hecho. Feliz la verdad", declaró el defensor de Universitario de Deportes.

César Inga confiesa quiénes son sus referentes

Inga también se refirió a sus referentes en la selección, mencionando a figuras como Jefferson Farfán y Christian Cueva. “Ahora a disfrutar con algunos que siguen en la selección como André Carrillo o Paolo Guerrero”, comentó con entusiasmo, reconociendo la importancia de compartir el campo con jugadores que han dejado huella en el fútbol peruano.

¿Cuáles son los próximos partidos de Perú en Eliminatorias?

La selección peruana se prepara para enfrentar a Colombia y Ecuador en las próximas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas. El primer encuentro será el 6 de junio en tierras colombianas, donde Perú buscará sumar puntos cruciales para mantener vivas sus esperanzas de clasificación al repechaje. Posteriormente, el 10 de junio, la ‘bicolor’ se medirá ante Ecuador en el Estadio Nacional.

Con la mirada puesta en estos importantes compromisos, Inga y sus compañeros saben que cada punto cuenta en su camino hacia el Mundial. La ilusión de la afición peruana se renueva con cada convocatoria, y César Inga se convierte en una de las nuevas promesas del fútbol nacional.