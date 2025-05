Canal confirmado de Melgar ante Vasco: ¿dónde ver EN VIVO el partido del Dominó por la última fecha de la Copa Sudamericana?

El Grupo G de la Copa Sudamericana entra en su fase más intensa con el duelo entre Melgar vs Vasco, correspondiente a la fecha 6, y que definirá al equipo que avance a los playoffs del torneo continental. El enfrentamiento se disputará este martes 27 de mayo de 2025, en el estadio São Januário de Río de Janeiro. El cuadro arequipeño, segundo con 7 puntos, necesita, por lo menos, un empate para conservar su lugar en la siguiente fase.

Al frente estará un Vasco da Gama urgido por el triunfo, ya que suma 6 unidades y también sueña con clasificar. Lanús, líder con 11 puntos, ya aseguró su boleto directo a octavos, por lo que todo queda entre peruanos y brasileños. El equipo dirigido por Walter Ribonetto buscará cerrar con autoridad una fase de grupos que ha estado marcada por la paridad.

Canal confirmado de Melgar ante Vasco por la fecha 6 de la Copa Sudamericana

La transmisión del encuentro entre Melgar vs Vasco será exclusiva de ESPN, cadena internacional que cuenta con los derechos de la Copa Sudamericana 2025. En dicho medio podrás disfrutar de todas las incidencias en vivo del encuentro, el cual se llevará a cabo en el estadio São Januário, ubicado en Río de Janeiro.

¿Dónde ver Melgar vs Vasco ONLINE?

Los hinchas que no cuenten con acceso a televisión por cable pueden recurrir a la opción online. La opción principal donde podrás ver el Melgar vs Vasco por la fecha 6 del grupo G de la Copa Sudamericana es Disney Plus, plataforma que cuenta con la parrilla de programación de ESPN y donde podrás disfrutar la competición de forma oficial.

¿Cuándo juegan Melgar vs Vasco por el grupo G?

El partido entre Melgar vs Vasco por la última jornada del grupo G se jugará el martes 27 de mayo de 2025, en el mítico estadio São Januário, uno de los recintos históricos del fútbol brasileño. Este duelo cerrará una fase de grupos sumamente reñida, donde solo un punto separa al segundo del tercero y ambos llegan con opciones matemáticas para clasificar a los playoffs.

En el enfrentamiento de ida, disputado el 2 de abril en Arequipa, ambas escuadras igualaron 3-3 en un choque vibrante que dejó una gran impresión entre los espectadores. Los goles para el conjunto rojinegro fueron obra de Gregorio Rodríguez, Facundo Castro y Kenji Cabrera. En Vasco, destacaron Pablo Vegetti y Philippe Coutinho, quien ha sido una de las figuras en el torneo.

¿A qué hora juega Melgar vs Vasco?

El pitazo inicial del Melgar vs Vasco está programado para las 5.00 p. m. (hora de Perú), mientras que en Brasil iniciará a las 7.00 p. m. El árbitro designado para este compromiso es el colombiano Jhon Ospina Londoño, quien tendrá a su cargo uno de los partidos más decisivos de la fecha 6 en esta edición de la Copa Sudamericana.

Para los aficionados en otros países de la región, estos son los horarios confirmados: