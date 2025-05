Linda Costa, destacada central brasileña, deja Deportivo Soan para emprender un nuevo reto en Europa, tras una exitosa temporada en la Liga Peruana de Vóley. La jugadora se despide con gratitud y nostalgia, dejando una huella imborrable en el club.

La Liga Peruana de Vóley 2024/2025 se encuentra en su etapa final, con solo cuatro equipos en competencia. Mientras Alianza Lima y Regatas Lima luchan por el título, otros clubes se preparan para la próxima temporada, lo que incluye traspasos y salidas de jugadoras. Linda Costa, quien brilló en el Polideportivo Villa El Salvador, ha decidido continuar su carrera en el ‘Viejo Continente’.

Linda Costa se despide de la Liga Peruana de Vóley

Linda Costa expresó su dolor al despedirse de Deportivo Soan, un club que se convirtió en su familia durante su estancia en Perú. “Soan fue una familia, me acogieron en un momento muy difícil”, comentó la jugadora, quien llegó sin conocer la liga ni a nadie en el país. Su agradecimiento hacia la afición y el personal del club es evidente, destacando el apoyo recibido en su proceso de adaptación.

"No podemos hablar mucho de eso. Sí, me regreso a Europa, lo más probable. (...) Están en mi corazón. Dejo parte de eso acá. Si (Soan) pone la oferta más grande, me quedo aquí. Ya tengo tema cerrado, ellos ya sabían, les dije un poco de tiempo atrás. Soan tiene mi corazón, en cualquier momento puedo volver, sigo porque Perú siempre va a estar en mi historia de voleibol", declaró Linda Costa.

Un futuro en Europa

La voleibolista de 31 años ya tiene experiencia en ligas europeas, habiendo jugado en equipos como Tenerife Libby’s La Laguna, MTK Budapest, Hapoel Ironi Kiryat Ata y Clube Kairós. Su regreso a Europa representa una nueva oportunidad para seguir creciendo en su carrera. “Me regreso a Europa, lo más probable, probablemente a España”, reveló Linda, dejando claro que su futuro está en el ‘Viejo Continente’.

El legado en Deportivo Soan

A pesar de su partida, Linda Costa dejó la puerta abierta para un posible regreso a la Liga Peruana de Vóley. “Soan tiene mi corazón, en cualquier momento puedo volver”, afirmó, mostrando su aprecio por el club y la comunidad que la rodeó. Su compañera, Fernanda Maida, también anunció su salida para buscar nuevos desafíos en Europa, lo que marca un cambio significativo en el equipo.