¿Dónde ver Celtics vs Knicks EN VIVO HOY? Horario y canal del game 4 por los NBA Playoffs 2025 con Towns y Horford

El game 3 de Celtics vs Knicks terminó con victoria de Boston por 115-93. | AFP | Brian Babineau

El game 4 de Celtics vs Knicks EN VIVO por los NBA Playoffs 2025 se juega HOY, lunes 12 de mayo, a partir de las 7.30 p. m. (hora del Este de Estados Unidos y República Dominicana) y 5.30 p. m. (hora de México). Con la serie 2-1 a su favor, el conjunto del dominicano Al Horford va por otra contundente victoria de visita al también quisqueyano Karl-Anthony Towns y compañía en las semifinales de la Conferencia Este. La transmisión irá por ESPN y Disney Plus.

Tras caer de forma ajustada en los dos primeros duelos, Boston logró una sensacional victoria de visita en el game 3 por 115-93, con una actuación coral encabezada por Payton Pritchard, quien aportó 23 puntos desde la banca. El bando neoyorquino, pese a tener al anotador del partido en Jalen Brunson (27 puntos), pagaron caro su ineficacia en triples (5 de 25) y en tiros libres (68,2% contra 88,2% de Celtics) ante un visitante que defendió bien en el aro (8 tapas contra 2).

¿Dónde ver Celtics vs Knicks EN VIVO por el game 4?

La transmisión del juego 4 entre Celtics vs Knicks irá a través de los siguientes canales, según tu país o región:

Estados Unidos : ESPN (inglés), ESPN Deportes (español), Fubo TV

: ESPN (inglés), ESPN Deportes (español), Fubo TV México, República Dominicana y Centroamérica : ESPN, Disney Plus

: ESPN, Disney Plus Sudamérica : ESPN 2, Disney Plus

: ESPN 2, Disney Plus España : Movistar Deportes

: Movistar Deportes En todo el mundo: NBA League Pass.

¿A qué hora juegan Boston Celtics vs New York Knicks?

El encuentro de Boston Celtics vs New York Knicks iniciará en los siguientes horarios:

EE. UU. (Nueva York, Miami), República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Chile: 7.30 p. m.

EE. UU. (Chicago, Texas), Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 6.30 p. m.

EE. UU. (Denver), México (centro), Nicaragua, Costa Rica: 5.30 p. m.

EE. UU. (Los Angeles, San Francisco), México (Pacífico): 4.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.

España (peninsular): 1.30 a. m. (martes 13).

Pronósticos del game 4 de Celtics vs Knicks

DraftKings: Celtics (-258), Knicks (+210)

Bet365: Celtics (-260), Knicks (+210)

FanDuel: Celtics (-250), Knicks (+205)

Caesars Sportsbook: Celtics (-250), Knicks (+205)

Caliente.mx: Celtics (-264), Knicks (+210)

Juancito Sport: Celtics (-260), Knicks (+210)

Grupo Cordialito: Celtics (-255), Knicks (+210)

Betano: Celtics (1,42), Knicks (3,10).

Karl-Anthony Towns sufrió lesión: ¿estará en el game 4 con Knicks?

El dominicano Karl-Anthony Towns sufrió molestias en el dedo de una mano durante el segundo cuarto del partido 3 entre Knicks vs Celtics, pero pudo completar el encuentro y logró un doble-doble de 21 puntos y 15 rebotes. En ese sentido, se llegó a especular que el jugador podría tomarse un descanso para recuperarse, pero 'KAT' participó de la práctica de su equipo el último domingo 11 y New York no lo ha colocado en su reporte de lesionados.

Posibles alineaciones de Celtics vs Knicks por el game 4