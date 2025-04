'A presión' es uno de los programas deportivos pioneros en el mundo digital peruano. Con Mr. Peet a la cabeza, el espacio ha gozado con éxito a través de sus distintas temporadas con diferentes personajes que suman al panel. Uno de los que fue parte de la mesa principal en los últimos años fue Bruno Cavassa. Sin embargo, para este 2025, el periodista ya no fue tomado en cuenta. Algunos meses después, él mismo ha relatado qué pasó para concretarse su salida.

En entrevista con el programa 'Ouke', Cavassa contó cómo se enteró que ya no formaba parte del equipo de 'A presión'. Según sus declaraciones, no recibió un llamado de Mr. Peet, pese a que iba a puertas de ser padre. Él mismo tuvo que llamarlo para saber que se había decidido que no continúe en el programa. ¿Cómo respondió Peter Arévalo?

Mr. Peet responde a Bruno Cavassa por su abrupta salida de 'A presión'

El narrador deportivo fue tajante al afirmar que tiene la conciencia totalmente tranquila respecto a la salida de Bruno Cavassa. Asimismo, señaló que es totalmente falso que le haya ofrecido su puesto al periodista Pedro García, quien acaba de incursionar en el mundo del streaming tras varios años en Movistar Deportes.

"Tengo que decir algo. Es mentira que yo a Pedro García le ofrecí el puesto de Cavassa. Yo he escuchado que él (Cavassa) quería que le diga por qué (no iba a continuar en 'A presión). Entiendo su libertad de pensamiento, pero a mí también me asiste el derecho a hacer cambios. Entonces, no veo por qué este afán de ventilar cosas, por dejar mal a quién", señaló en su programa.

A pesar de los entredichos de los últimos días, Arévalo espera que Cavassa tenga éxitos en sus futuros proyectos. "Yo no tengo en contra de nadie. Le deseo lo mejor a Bruno. Yo creo que acá la pasamos bien. No había necesidad de salir a ventilar cosas que no se ajustan a la realidad o no sé si las preguntas tendenciosas lo hicieron dudar. Pero yo tengo mi conciencia tranquila porque no le fallé a nadie. Yo creo que la gente tiene que identificar la mala intención o el afán de desprestigiar a alguien", finalizó.

¿Qué dijo Bruno Cavassa sobre su abrupta salida de 'A presión'?

Bruno Cavassa contó detalles de su salida de 'A presión'. En principio, quedó ciertamente confundido porque no recibió un llamado para saber que no iba a continuar en el programa.

"Si yo hubiese hecho un comentario terrible o me hubiese portado mal, lo entendería. Además, estaba a punto de ser papá. Por último, yo esperaba una llamada que me diga que no gaste en diciembre porque no vas a estar. Eso yo esperaba por las circunstancias", mencionó.

"Yo lo llamé para decirle cuándo arrancamos y ahí me dice (que no iba a continuar). Después empecé a ver por las redes que comenzaron a aparecer nuevas personas. No había hecho nada para no estar. Por último, tuvo un mes para decirme que no iba a estar", agregó.