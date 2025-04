Universitario cayó 1 a 0 en su visita a Independiente del Valle y es último en el grupo B de la Copa Libertadores con 0 puntos. Esta reciente derrota generó una áspera crítica de Diego Rebagliati, reconocido comentarista deportivo que no dudó en señalar que la falta de gol del equipo crema es una problemática que persiste desde hace tiempo. Rebagliati, en su análisis tras el partido, mencionó que resulta “imposible no pensar en Raúl Ruidíaz” cuando se observa la falta de eficacia en el área rival.

A pesar de las ocasiones generadas, los dirigidos por Fabián Bustos no supieron capitalizar sus oportunidades, lo que les costó una nueva derrota en el torneo continental. Para Rebagliati, la ‘Pulga’, quien acaba de fichar por Atlético Grau, habría sido una gran ayuda en el ataque, sobre todo para este tipo de partidos.

Diego Rebagliati se pronunció ante la falta de gol en Universitario

Diego Rebagliati no escatimó en señalar las debilidades de Universitario tras su derrota ante Independiente del Valle. El periodista fue contundente al indicar que la falta de goles sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los cremas, un problema que, según él, se agudiza con la ausencia de Raúl Ruidíaz, quien fue rechazado por el club pese a los intentos del delantero por llegar al club de sus amores.

“Es imposible no pensar en Raúl Ruidíaz, hoy en día Ruidíaz le hubiera servido a la ‘U’. Con Alex Valera algo está pasando. Desde que un jugador no puede ir a selección, y le creo que sea un tema personal, pero no es que pasó la selección y se acabó ese problema personal. Evidentemente, tiene que continuar”, señaló el comentarista en ‘Al Ángulo’.

De igual forma, aseguró que si hoy en día Alex Valera continúa como titular es porque Diego Churín no es alternativa. “El Valera de los últimos partidos es un Valera ido, menos preciso, y que empieza a sentir la presión de los goles fallados. Y el ‘9′ extranjero no le genera competencia, entonces esas cosas las terminas pagando caro a este nivel”, añadió.

Universitario perdió ante Independiente del Valle por la fecha 2 de la Copa Libertadores

La derrota de Universitario por 1-0 ante Independiente del Valle fue otra dura caída para el equipo peruano en la Copa Libertadores 2025. El único gol del encuentro llegó en el minuto 82, cuando Jordy Alcívar disparó desde fuera del área y dejó sin opciones al arquero Sebastián Britos. A pesar de algunas llegadas, la ‘U’ no pudo concretar, lo que evidenció la falta de efectividad que ya se volvió una constante en los últimos partidos internacionales.

Al margen de la crítica hacia la delantera, el equipo de Universitario tuvo también que lidiar con lesiones que afectaron a jugadores clave. La ausencia de Matías Di Benedetto y Martín Pérez Guedes por problemas físicos, sumada a la lesión de Aldo Corzo en el último encuentro y a las dudas en Rodrigo Ureña y Horacio Calcaterra, mermaron aún más las opciones de Bustos para encontrar una alineación estable.