La Copa Libertadores 2025 ya está con nosotros. Desde el martes 2 al jueves 4 de abril vuelve la fase de grupos del torneo continental con emocionantes duelos, que tendrán a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal como protagonistas. En los últimos días, este torneo ha sido centro de análisis para distintos especialistas deportivos. A propósito, dos de los que se enfrascaron en un interesante debate fueron Jesús Arias y Eduardo Malásquez.

Su discusión radicó sobre dónde comienza realmente la Copa Libertadores. El periodista deportivo argumentó el torneo inició desde la fase previa, en la que estuvieron participando Alianza Lima y Melgar. Sin embargo, para el exfutbolista, el principio de la competición es desde la distribución de los grupos.

'Tanke' Arias y Eduardo Malásquez tienen fuerte discusión por la Copa Libertadores

En la última edición del programa 'Tiempo Extra', Arias y Malásquez debatieron sobre el inicio de la Libertadores. El exdefensa basó su argumento haciendo una comparación con la etapa universitaria.

"Cuando llegaste a la universidad y te estabas preparando, no eras universitario (...) Pre-pre-pre. Dice pre-universitario. Estás preparándote, vas a prepararte. Tú das el examen, ingresas y eres universitario, sino no lo eres", señaló.

Al escuchar esto, el popular 'Tanke' no se quedó callado y refutó: "Yo no voy a discutirlo, pero es fase 1 de la Copa Libertadores. Cuando uno va a la cancha, aparece el letrero que dice Copa Libertadores, no dice que es "pre" en ninguna parte (...) Yo estoy en la obligación de decirle a la gente los términos correspondientes: fase 1 de la Copa Libertadores, no hay pre-Libertadores", enfatizó.

Finalmente, Malásquez replicó y le dijo que respete su postura. "Es tu posición, respeta la mía. Puedo estar equivocado, pero respeta la mía. Yo te dijo que es pre-pre-pre. Para mí, recién empieza la Copa Libertadores y lo que sí tiene que verse ahora es que los equipos son coperos", concluyó.

Programación de la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025

Martes 1 de abril

Carabobo vs Estudiantes | 5:00 p. m. (hora peruana) | ESPN y Disney+

Cerro Porteño vs Bolívar | 5:00 p. m. (hora peruana) | ESPN y Disney+

Atlético Bucaramanga vs Colo Colo | 7.30 p. m. (hora peruana) | ESPN, Disney+ y Chilevisión

Fortaleza vs Racing | 7:30 p. m. (hora peruana) | ESPN y Disney+

Barcelona SC vs Independiente del Valle | 9:00 (hora peruana) | ESPN y Disney+

Alianza Lima vs Libertad | 9:00 p. m. (hora peruana) | ESPN y Disney+.

Miércoles 2 de abril

San Antonio vs Olimpia | 5:00 p. m. (hora peruana) | ESPN y Disney+

Vélez vs Peñarol | 5:00 p. m. (hora peruana) | ESPN y Disney+

Talleres vs Sao Paulo | 7.30 p. m. (hora peruana) | ESPN y Disney+

Universitario vs River Plate | 7.30 p. m. (hora peruana) | ESPN, Disney+, Telefé y Pluto TV

U. de Chile vs Botafogo | 7.30 p. m. (hora peruana) | ESPN y Disney+

Atlético Nacional vs Nacional | 9.00 p. m. (hora peruana) | ESPN y Disney+.

Jueves 3 de abril