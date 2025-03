Previo al encuentro contra ADT en la fecha 6 del Torneo Apertura 2025, Alianza Lima atravesó días llenos de incertidumbre por el viaje que tenían que emprender a Tarma. Tras la negativa de la Liga 1 a la solicitud de postergar el cotejo, los de Néstor Gorosito arribaron a Jauja el mismo día del partido y se trasladaron posteriormente al Estadio Municipal Unión Tarma. Luego de la derrota por 3-0, 'Pipo' expresó su descontento con la organización del torneo. Otro de los que se sumó a esta crítica fue Carlos Zambrano.

A su salida del entrenamiento, el defensor peruano fue consultado por lo sucedido en la previa del Alianza Lima vs ADT y recordó lo que pasó con Sporting Cristal en su momento cuando los jugadores se tuvieron que bajar a empujar el bus por problemas en la carretera. El 'Kaiser' aseguró que eso fue algo anormal y apuntó contra la Liga 1.

Carlos Zambrano se refirió al viaje que tuvo que hacer Alianza Lima para partido con ADT

El jugador de la selección peruana precisó que el plantel blanquiazul llegó al estadio sin comer debido a lo accidentado que había sido el viaje y señaló que lo ocurrido escapa de la lógica.

"Son cosas del fútbol. Le pasó a Cristal. Empujaron el bus. Es algo anormal que no se ve en ligas de más potencias. No pueden viajar temprano, llegar exactos al estadio sin desayunar ni comer. No son excusas, pero es algo ilógico. Nadie haría eso", declaró Zambrano, quien no fue parte de la delegación que fue a Tarma y se quedó concentrando en Lima.

"Estamos trabajando humildemente. Los equipos peruano no han sido potencia nunca. Tenemos que mantener la misma línea. Tenemos un rival duro", acotó.