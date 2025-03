Óscar Ibáñez critica el arbitraje del Venezuela vs. Perú: “Se debieron revisar jugadas dudosas”

En un partido emocionante y polémico de principio a fin por la fecha 14 de las Eliminatorias al Mundial 2026, la selección peruana cayó 0-1 ante la ‘vino tinto’ en el Estadio Monumental de Maturín. Tras la derrota, con la Bicolor en el penúltimo puesto de la tabla, jugadores y cuerpo técnico cuestionaron la actuación del juez del partido.

Óscar Ibáñez ofreció una conferencia de prensa al término del partido, donde analizó el desarrollo del encuentro y la actuación de sus jugadores. No obstante, también se refirió al arbitraje, luego de ser consultado sobre las decisiones del juez chileno, Cristian Garay, especialmente por no revisar algunas jugadas polémicas, lo que enfureció al capitán y delantero del equipo, Paolo Guerrero. Aunque consideró que algunas acciones del segundo tiempo debieron revisarse en el VAR, el entrenador destacó el esfuerzo de su plantel.

"En el segundo tiempo jugamos en campo rival y hubo situaciones dudosas que, al menos, debieron revisarse para que todos quedaran tranquilos. Estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron los jugadores en el partido. Hay que seguir peleando", comentó el estratega de 57 años.

Ibáñez confía en el rendimiento de Perú

A pesar de la dura derrota, el entrenador de la selección peruana destacó el esfuerzo de su equipo y valoró su desempeño a lo largo de los 90 minutos. Además, se mostró optimista de cara a los próximos desafíos en las Eliminatorias.

"Entendíamos que Venezuela iba a salir como siempre de local, con pelotazo largo a Rondón y Josef Martínez buscando ganar el segundo balón. Es una característica de su juego, pero lo controlamos bien. En el primer tiempo pudimos haber jugado un poco más. Seguimos en el pelotón y, jugando como hoy, podemos pelear contra cualquier equipo", agregó.

Paolo Guerrero explotó contra terna arbitral chilena tras derrota de Perú ante Venezuela

Paolo Guerrero no ocultó su indignación tras el partido y lanzó duras críticas contra la terna arbitral, integrada exclusivamente por jueces chilenos. Desde el campo de juego, el capitán de la selección peruana expresó su malestar por la elección de los árbitros y cuestionó que Conmebol asignara réferis de esa nacionalidad para un duelo clave en las Eliminatorias.

"Somos cojudos, somos cojudos. No nos pueden poner una terna chilena. Tienen que ponernos árbitros argentinos o uruguayos, pero no nos pongan un chileno. No me jodan", expresó Guerrero con evidente indignación.

¿Quién es el árbitro chileno del Venezuela vs. Perú?

Cristian Garay es un experimentado árbitro chileno; desde el 2019, el colegiado es internacional de FIFA. Su designación para el duelo entre la Blanquirroja y la Vinotinto generó mucha polémica, esto debido a que su país natal también se encuentra en la lucha por alcanzar el puesto de repechaje al Mundial 2026.