Luis Ramos, una de las sorpresas del 2024 en la Liga 1, está logrando acoplarse en su nuevo equipo: América de Cali. Su buen rendimiento lo ha llevado a ser nuevamente convocado a la selección peruana, que busca salir de la zona de abajo de la tabla rumbo al mundial 2026. Posterior a la victoria ante Alianza por 3-0 en el campeonato de Colombia, el delantero de Perú brindó declaraciones a la prensa y expresó su orgullo de estar en un buen momento.

Aún no se ha decidido quién será el delantero titular ante Bolivia y Venezuela; sin embargo, Luis Ramos busca ganarse su puesto ante grandes goleadores como Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero en la selección peruana, quienes ya tienen tiempo y experiencia al ponerse La Bicolor.

Luis Ramos llega motivado para enfrentar a Bolivia y Venezuela

El delantero peruano expresó la felicidad que siente al ser convocado por Óscar Ibáñez y que esto también se debe a los buenos resultados que ha tenido durante este tiempo como futbolista. Aunque asegura que faltan partidos para poder desenvolverse con mayor tranquilidad, resalta su gran rendimiento en la liga colombiana.

"Sí, la verdad que me voy con mucha motivación. Estoy atravesando por un buen momento, más allá que me faltan unos partidos más por el equipo para ir encontrándome con los compañeros, pero me voy con mucha ilusión de poder ayudar a mi selección y que podamos ganar estos dos partidos que tenemos ahora", declaró el exjugador de Cusco FC.

¿En qué equipos estuvo Luis Ramos durante su carrera futbolística?

En su etapa como futbolista, el trujillano ha estado en 9 equipos 25 años de edad. Aunque su primera salida recién fue a Colombia, su excelente rendimiento lo esperanza en sobresalir e ir a una nueva liga donde pueda ampliar su talento como deportista.