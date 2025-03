El entrenador peruano Roberto Mosquera compartió sus experiencias más impactantes durante su etapa como técnico en el fútbol boliviano, donde enfrentó desafíos significativos en el Club Jorge Wilstermann. En una reciente entrevista, el exestratega de Alianza Lima relató cómo tuvo que tomar decisiones difíciles al despedir a varios jugadores que no cumplían con los estándares de conducta esperados.

A pesar de la presión de la directiva, el entrenador mantuvo su enfoque en la disciplina como un pilar fundamental de su gestión y contó que separó a algunos futbolistas de manera definitiva.

La disciplina como pilar fundamental en Robterto Mosquera

"Yo boté a 5 borrachos", afirmó en un comienzo para el programa boliviano Deporte Total de Tigo Sports, enfatizando la importancia de contar con un equipo comprometido. "Obviamente, la dirigencia me dijo que eran jugadores base y que no se podían ir. Entonces les indiqué que yo, con mucha pena, me voy a tener que ir. Ellos se tienen que ir, porque no tienen conducta, porque son malos profesionales, porque si pongo a los 5 que toman toda la semana, jugaré con 6 jugadores y así no le voy a ganar a nadie", agregó.

El entrenador de 68 años dejó en claro que la disciplina es innegociable en su filosofía de entrenamiento. En su paso por Jorge Wilstermann, se encontró con un grupo de jugadores que, según él, no estaban alineados con los valores que él promovía. "Y si fuera uno nada más, uno que tome y no se cuide, entonces con 10 tampoco le voy a ganar a nadie. Así que esos señores se van. (...) Si ellos se van a Bolívar o van a la selección, renuncio porque me he equivocado", apuntó.

Resultados y decepciones de Roberto Mosquera en su paso por Jorge Wilstermann

A pesar de las dificultades, Mosquera logró llevar al equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores, un hito que destacó en su carrera. "Los 5 nunca jugaron en ningún lado, nosotros llegamos a cuartos de final de la Copa Libertadores, ganamos 3 millones de dólares y ganamos prestigio para el club", comentó. No obstante, luego apuntó contra la directiva del club por la forma en cómo se dio su salida.

"Después cómo me pagó la directiva fue trágico, porque me equivoqué en un cambio, con el partido contra Bolívar, y estábamos en segundo lugar; no era para que me boten, de repente por eso no avanzamos, porque no decimos las cosas como son en Bolivia. Saqué a 5 borrachos y llegamos donde teníamos que llegar, yo tenía razón", remarcó.

¿A qué clubes ha dirigido Roberto Mosquera?

El último equipo que dirigió Mosquera fue César Vallejo en el 2024.