Gran Premio de Argentina arrancará este fin de semana vía ESPN y Disney Plus

La esperada MotoGP regresa a Sudamérica en 2025, tras dos años de ausencia, con la celebración del Gran Premio de Argentina, programado del 14 al 16 de marzo en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, ubicado en Santiago del Estero. Este evento, que corresponde a la segunda jornada de la competencia más prestigiosa del motociclismo mundial, promete ser un espectáculo emocionante.

El piloto español Marc Márquez se perfila como uno de los grandes favoritos, luego de haber conquistado el primer lugar en la fecha inaugural en Tailandia, acumulando 25 puntos en la clasificación general. Además de la carrera de MotoGP, el evento contará con las competencias de Moto2 y Moto3, ampliando la oferta para los aficionados.

Líbero participó en una videoconferencia con los expertos de ESPN, Martín Urruty y Gustavo Morea, quienes compartieron sus perspectivas sobre el Gran Premio y sus expectativas para la temporada 2025. Morea destacó el regreso triunfal de Márquez al circuito, considerándolo el principal candidato al título a sus 32 años. Sin embargo, advirtió que competidores como Francesco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio podrían representar un desafío significativo, aunque anticipa que Ducati dominará la temporada.

"Marc Márquez está de vuelta, bien físicamente y pese a sus 32 años está intacto, con capacidades absolutas de volver a ser campeón mundial y que iba a ser uno de los animadores de este campeonato. No le va a llevar tiempo adaptarse al nuevo equipo y lo debutó ganando. Me parece que es claramente en este momento el candidato, pero que hay pilotos muy buenos alrededor. Bagnaia no se va a quedar conforme con estar detrás de Márquez, va a tener ahí un adversario que, con la Ducati del año pasado en sus manos van a ser competitivas. Que falta que Giannantonio, que tiene una Ducati de última generación, muestre mucho más. Y después, yo creo que hay que ver qué hace Aprilia, hasta dónde se puede arrimar, y si KTM sigue progresando. Así que me parece que el campeonato pinta para que sea uno donde Ducati vuelva a marcar diferencia. No sé si, como el año pasado, ganando todas las carreras menos una, pero va a marcar diferencia", mencionó Morea.

Por su parte, Urruty destacó que la habilidad de Márquez se notará más en los Grandes Premios que se le acomodan mejor y que los primeros circuitos del año lo favorecerán con respecto a Bagnaia, que es su compañero de equipo en Ducati y es uno de los contendores más fuertes de la MotoGP.

"La habilidad de Márquez te pinta un poco como va a ser la cosa en los circuitos donde sabemos que él domina. Este que pasó en Tailandia, el que viene en Argentina, ni que hablar del Cota en los Estados Unidos. Tal vez la cosa puede emparejarse en Catar, donde a 'Peco' Bagnaia le gusta un poco más, y tal vez se saque un poco eso que trae, que es tener a Márquez en el box, se vaya acostumbrando, vaya peleando de igual a igual, y saque a relucir lo que él sabe hacer, que es andar rápido en moto, y porque es un doble campeón del mundo también. Pero de momento, yo veo que está un poco tocado por la presencia de Márquez, y estos primeros circuitos lo favorecen, más todavía la diferencia", sostuvo.

¿Dónde ver el Gran Premio de Argentina de la MotoGP 2025?

Este fin de semana comenzarán las emociones del Gran Premio de Argentina de la MotoGP con las prácticas (viernes 14), qualy, carrera sprint (sábado 15) y la competición principal (domingo 16). Todo esto será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus vía streaming en toda Sudamérica.