Liga Distrital de Fútbol de Miraflores sufrió atropello por parte del Alcalde Carlos Canales

Renato Otiniano, regidor de Miraflores denunció en su cuenta de 'X' que la oficina de la Liga Distrital de Fútbol de Miraflores en el Estadio Manuel Bonilla "fue violentamente intervenida". Asimismo, señaló que este accionar fue liderado por el Alcalde Carlos Canales, quien se mostró en contra de la opinión del exregidor.

"Quiero hacer de conocimiento un grave atropello cometido por la actual gestión municipal, liderada por el Alcalde Carlos Canales, contra la Liga Distrital de Fútbol de Miraflores, una institución con más de 50 años de historia, que desde 1974 ha promovido el deporte en nuestro distrito.

Desde su fundación, su sede de oficina ha estado ubicada en el Estadio Manuel Bonilla (hace 50 años) funcionando como un espacio donde jugadores y directivos realizan reuniones, afiliaciones y trámites administrativos.

El 28 de febrero de 2025, mi padre, actual presidente de la Liga, firmó un comunicado como EX REGIDOR DE MIRAFLORES (2019-2022), junto a otros exregidores, donde se exponía públicamente la situación actual del Estadio Manuel Bonilla, que lleva paralizado.

El 5 de marzo, como represalia, sin previo aviso ni comunicación formal, la oficina de la Liga Distrital de Futbol de Miraflores en el Estadio Manuel Bonilla fue violentamente intervenida. Se rompió la cerradura, retirando documentos, mobiliario y equipos sin previo aviso, afectando a 18 clubes, 24 equipos vecinales y el campeonato oficial que debía iniciar este domingo.

Cuando mi padre consultó a las autoridades deportivas de la municipalidad sobre esta acción, le informaron que no provenía de ellos, sino que se trataba de una orden ejecutada por un mandato superior.

La Liga de Fútbol de Miraflores es una institución deportiva, NO POLÍTICA. No tiene relación con disputas municipales y no debe ser blanco de represalias Exigimos respeto y explicaciones por este acto arbitrario", se puede leer en el comunicado de sus redes sociales.