Este sábado 8 de marzo se llevó a cabo un nuevo encuentro correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1, en el que Sporting Cristal se midió ante FC Melgar en el estadio UNSA de Arequipa. En un partido reñido, el conjunto ‘Dominó’ logró imponerse por 1-0, dejando al equipo dirigido por Guillermo Farré con su segunda derrota consecutiva en el campeonato.

Después de concluir el partido, Gianfranco Chávez, defensa del equipo ‘cervecero’, ofreció declaraciones a L1 MAX sobre el desempeño colectivo del plantel. El futbolista expresó su desconcierto ante esta nueva derrota. Como se recuerda, la semana pasada cayeron 1-2 ante Alianza Lima en el Nacional.

“Esto no se merece el hincha. Creo que la actitud del equipo estuvo al 100% y luchamos hasta el último. Estoy muy triste, muy dolido, pero sé que vamos a revertir este mal momento. Hemos pasado por peores momentos, pero sé que con la bendición de Dios y todos juntos vamos a lograr sacar esto adelante. Han sido 2 partidos difíciles ante rivales directos, pero yo confío mucho en mis compañeros”, comentó el jugador de 26 años.

Descarta ‘crisis’ en el equipo

En tanto, Chávez desestimó la idea de que el equipo esté atravesando una crisis, a pesar de los recientes resultados del club rimense, que incluyen 2 derrotas, 2 triunfos y un empate en el torneo. Además, afirmó que se trata de un mal momento del que lograrán recuperarse pronto.

"La verdad, que no. Hemos pasado malos momentos antes y hemos sabido revertir. Este es un mal resultado, pero vamos a salir adelante. Somos Sporting Cristal y vamos a luchar donde sea", sostuvo.

Por otro lado, tras ser consultado en relación con la falta de actitud en el equipo, el futbolista respondió de manera contundente, asegurando que tanto él como sus compañeros mantuvieron la concentración durante todo el encuentro.

“¿No has visto el partido, hermano? El equipo corrió hasta el final, metido hasta el final. Estuvimos ahí. En los últimos minutos no se pudo dar, pero bueno. Así es. Hay que seguir luchando, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir todos juntos con nuestras familias y los hinchas”, agregó.

¿Qué dijo Guillermo Farré tras la derrota de Sporting Cristal ante Melgar?

"Es una conclusión compleja porque si analizas el resultado es negativo. El estado emocional no es el mejor por la derrota, pero nosotros analizamos el contexto, el desarrollo del partido. Fue un partido jugado a la perfección, desafortunadamente estamos pasando por situaciones donde nos equivocamos y nos convierten, pero hoy me quedo con mucha tranquilidad, porque el grupo ha trabajado de maravilla, fue protagonista con el juego. Sabemos las dificultades de hacerlo en esta cancha y me quedo con tranquilidad por el esfuerzo hecho. El merecimiento hubiese sido un resultado distinto porque hicimos todo para eso. Estoy tranquilo con el plantel, como está trabajando, un resultado es parte de un proceso", declaró.