El entrenador de Universitario, Fabián Bustos, reflexionó sobre la victoria de su equipo frente a Alianza Universidad, destacando tanto los aspectos positivos como las áreas de mejora tras el encuentro. En un partido que culminó con un contundente 4-0 a favor de los cremas, la atención se centró no solo en los goles, sino también en la intensa disputa entre Rodrigo Ureña y Williams Riveros, que dejó a los aficionados expectantes.

La situación generó un gran revuelo entre los seguidores del conjunto merengue y también provocó la reacción del director técnico Fabián Bustos, quien mostró su descontento de manera evidente en la zona técnica.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre la pelea entre Ureña y Riveros?

El primer tiempo del encuentro no fue fácil para Universitario. A pesar de la victoria, Fabián Bustos admitió que hubo momentos de incomodidad en el campo. La tensión entre Ureña y Riveros fue un reflejo de la presión que sentían los jugadores, quienes buscaban demostrar su valía en cada jugada. “Es normal que haya discusiones, especialmente cuando hay tanto en juego”, afirmó el entrenador.

“Son cosas normales que pasan”, agregó el estratega argentino, al referirse a la discusión entre sus futbolistas. “En toda mi carrera, ya sea como jugador, me ha pasado. Me ha pasado como jugador, que mis compañeros han tenido una discusión. Como entrenador también me ha pasado, son cosas normales. Si no tuvieran esa hambre, no habrían logrado el récord del fútbol peruano jugando como local”, sentenció.

Por otra parte, el técnico cuestionó algunos aspectos de sus dirigidos durante la primera parte; sin embargo, reconoció que en el complemento lograron mejorar su nivel y concretar una goleada.

"Es la forma de jugar de ese equipo que tienen muy buen control de juego, que suman los extremos, los volantes se cierran. No estaba molesto porque tenían la pelota. Lo que no me había gustado del todo era que no estábamos finos como para justificar el resultado en el primer tiempo porque nos tendríamos que haber ido al descanso con una diferencia de gol que nos pudiera haber dado tranquilidad. Creo que el primer tiempo pasó por no finalizar mejor. Ya en el segundo tiempo pudimos estar mejor en esa parte, pudimos justificar y los chicos consiguieron una victoria importantísima", explicó.

Fabián Bustos todavía no píensa en la Copa Libertadores

A pesar de la victoria y el buen desempeño, Bustos no se deja llevar por la euforia. Su mirada está puesta en el próximo desafío ante Sport Boys, un rival que ha demostrado ser competitivo. “No estoy pensando en la Copa Libertadores, mi enfoque está en el domingo. Sport Boys viene jugando bien y debemos estar preparados”, concluyó.