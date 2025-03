La quinta fecha del Torneo Apertura 2025 nos trae el partidazo entre Sport Boys vs Universitario de Deportes que, de momento, no ha sido oficializado por la Liga 1 debido a que no existe confirmación sobre el escenario. Debido a que los rosados no pueden hacer uso del Miguel Grau del Callao por "inconvenientes administrativos y de infraestructura", decidieron llevar a cabo el compromiso al Estadio Nacional para este domingo 9 de marzo, pero todavía no ha recibido luz verde por parte de las respectivas entidades a pesar de que ya pusieron entradas a la venta y abonaron el monto del alquiler del recinto según la información del periodista Jorge Solari.

Sucede que el campo del Estadio Nacional no se encuentra en perfectas condiciones, tal como se puede ver en la victoria de Alianza Lima ante Sporting Cristal y podría perjudicar a la selección peruana de cara al partido ante Bolivia el próximo 20 de marzo en el Coloso del José Díaz. Ante esta coyuntura, tanto Sport Boys como el Instituto Peruano del Deporte (IPD) se encuentran en constantes reuniones para llegar a buen puerto.

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta en su cuenta de 'X', el ingeniero Benavides fue la persona encargada de solicitar que el campo del Estadio Nacional entre en un "mantenimiento total" para que así el IPD pueda alquilarlo a la FPF de cara al duelo ante Bolivia por las Eliminatorias 2026.

En el caso de que el campo del Nacional no llegue en óptimas condiciones para el compromiso ante la Verde, el comunicador señaló que la FPF podría barajar la opción de trasladar el partido al Estadio Monumental. No obstante, enfatizó que existe confianza en que Benavides pueda lograr el buen estado del césped de la casa de la selección.

Complementando esta información, Peralta resaltó que Sport Boys y el IPD no llegaron a un buen acuerdo y que este martes 4 de marzo volverán a juntarse nuevamente para buscar una solución.

Sport Boys se pronunció sobre el Estadio Nacional

Previo a estas reuniones con el IPD, Sport Boys lanzó un firme comunicado en el que confirmaba que el partido ante Universitario se iba a llevar a cabo en el Estadio Nacional

"Tal como lo informamos mediante nuestro comunicado del 26 de febrero, después de sostener diversas reuniones, el Instituto Peruano del Deporte ha brindado, a favor del club, la conformidad de términos y disponibilidad del Estadio Nacional de Lima a fin de arrendarlo para el día 09 de marzo del 2025", escribió el club en un inicio.

"Agradecemos el apoyo y la intervención de la Liga de Fútbol Profesional, órgano de la FPF, a quien ya se le comunicó de manera oficial que haremos uso de nuestra sede alterna para disputar nuestro partido de local correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura", agregaron.

Finalmente, manifestaron su tranquilidad por encontrar una sede para jugar su duelo ante Universitario. "Agradecemos la comprensión y el entendimiento deportivo para con el club de parte de la FPF, pues el partido más importante de la fecha 5 se encontraba en situación crítica por la inexistencia de escenarios disponibles", enfatizaron.

Comunicado del cuadro rosado. Foto: Sport Boys

Precio de entradas Sport Boys vs Universitario

A través de sus redes sociales, Sport Boys dio a conocer los precios para el partido ante la 'U' y al mismo tiempo informó que ya vendieron más del 40% de los boletos, los cuales pueden ser adquiridos en la plataforma de Ticketmaster.