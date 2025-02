Jessenia Uceda sale al frente tras críticas por tenso cruce con árbitro en la LPV: "Me gritoneó peor que hija"

La voleibolista Jessenia Uceda se defiende de las críticas tras un altercado con un árbitro en la Liga Peruana de Vóley. La jugadora de Deportivo Wanka aclara su versión de los hechos y critica el arbitraje en el deporte nacional.

En las últimas horas, Jessenia Uceda ha sido objeto de controversia debido a una acalorada discusión con un árbitro durante un partido de la Liga Peruana de Vóley 2024/25. La destacada deportista, que regresó del retiro para unirse a Deportivo Wanka, decidió pronunciarse en redes sociales para aclarar lo sucedido y responder a los cuestionamientos que ha recibido tras la difusión de un video por parte de Latina Deportes.

La versión de Jessenia Uceda

El incidente ocurrió antes de iniciar el quinto set del encuentro entre Deportivo Wanka y Olva Latino. Uceda, visiblemente molesta por los comentarios negativos que surgieron en redes sociales, explicó su versión de los hechos a través de sus historias de Instagram, abordando las críticas de varios seguidores del vóley peruano.

“Me he levantado con unos mensajes de varias personas por un video que colgó Latina. Los comentarios están a flor de piel, diciendo que soy una malcriada. Lo voy a aclarar solo una vez y después no le voy a dar importancia. Yo no hablaba con el señor, yo estaba hablando con el árbitro principal y el señor se mete a la conversación”, expresó Uceda, quien defendió su postura y cuestionó la interpretación de su comportamiento.

La jugadora reconoció que su tono de voz no fue el más adecuado, pero justificó su reacción por la frustración que sentía ante lo que consideraba una decisión errónea del árbitro. “Acepto lo de mi tono de voz, yo ya estaba caliente. Ese señor me cobró mala rotación y él estaba equivocado, pero eso no fue el punto principal, sino la forma en la que me lo dijo. Me gritoneó peor que hija”, añadió.

Críticas al arbitraje en el vóley nacional

Uceda no solo se limitó a defenderse, sino que también aprovechó la ocasión para criticar el arbitraje en el vóley peruano. “Vivimos en un país donde estamos siendo gobernados por gente inútil y ciertamente no estamos haciendo nada. Están haciendo mal uso de la constitución. Tenemos árbitros que cada vez arbitran peor y si tú reclamas, se ponen agresivos”, manifestó, en referencia a la calidad del arbitraje en el deporte nacional.

La voleibolista también hizo un llamado a la mejora en la actuación de los árbitros y señaló que no se puede permitir que un árbitro trate a una jugadora de manera despectiva. “Él como árbitro tampoco puede tratar a una jugadora como se le dé la gana. No señores, yo no lo permito”, enfatizó Uceda, quien busca visibilizar la problemática del arbitraje en el vóley.

El desenlace del partido y el futuro de Deportivo Wanka

El partido contra Olva Latino culminó en un ajustado 'tie break' (2-3) a favor del equipo rival, lo que complica la situación de Deportivo Wanka en la Liga Peruana de Vóley 2024/25. A pesar de la derrota, Uceda y su equipo se preparan para enfrentar a Géminis y Túpac Amaru en las próximas jornadas, con la esperanza de salvar la categoría en el cuadrangular por la permanencia.

Jessenia Uceda ha dejado claro que no se quedará callada ante las injusticias y que su compromiso con el deporte va más allá de las críticas. La voleibolista continúa luchando por su equipo y por un arbitraje más justo en el vóley peruano.