En un partido disputado, Universitario se impuso 3-2 ante Cienciano por la segunda jornada de la Liga 1 Te Apuesto 2025. El elenco estudiantil registró su primer triunfo en el Torneo Apertura tras empatar en su primer cotejo en Cajamarca. Álex Valera, William Riveros y Andy Polo fueron los encargados de gestar la victoria crema en el Monumental. Para este partido, el técnico Fabián Bustos decidió poner como titular al delantero Diego Churín; sin embargo, no ha podido encontra el gol hasta el momento.

El atacante argentino de 35 años, flamante refuerzo de Universitario para esta nueva temporada, no ha tenido un buen inicio de torneo y ha recibido diversas críticas por parte de la hinchada. Frente a ello, Álex Valera salió al frente para mostrarle su respaldo.

¿Qué dijo Álex Valera sobre Diego Churín?

En conversación con los medios en zona mixta, el delantero de la selección peruana aseguró que Diego Churín es un gran jugador y precisó que a veces puede resultar difícil para un delantero encontrar los goles en un partido, pero que en otro encuentro la situación puede ser distinta y anotar varios tantos.

"Creo que se está adaptando a nosotros, está que nos conoce y nosotros a él también, a su juego. Es difícil venir a un equipo donde todo el mundo da el 100%. Es un gran jugador, aún no anota un gol, pero los goles vienen. Mientras que él juegue para el equipo y esté apoyando al equipo va a ser importante. Todos queremos meter goles en todos los partidos, pero lamenteblemente así es el fútbol. Podemos fallar como que en otro partido podemos meter tres gol", sostuvo.

Además, Valera señaló que no entiende las constantes críticas a su compañero, ya que recién tiene dos encuentros oficiales y está en proceso de adaptación.

"Yo también vivo del gol. No meto gol yo hace no sé cuánto tiempo y también me siento frustrado muchas veces, pero yo creo que él es un gran jugador, lo demuestra en cada entrenamiento, quiere estar y creo que en el partido lo demostró. Yo no sé qué tanto critican. Sé la hinchada pide gol a todos nosotros y nosotros vamos a dar el 100% por el equipo, pero bueno, recién tiene dos partidos y nos está conociendo. Para mí lo ha hecho de la mejor manera", indicó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Por la fecha 3 del Torneo Apertura 2025, Universitario visitará a Atlético Grau en Trujillo. El partido está programado para el domingo 23 de febrero a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana).