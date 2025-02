Pedro García señaló que no es serio hablar del regreso de Paolo Guerrero a la selección peruana. Foto: composición LR/captura de 'Doble Punta'

El periodista Pedro García se mostró contundente al rechazar la posibilidad del regreso de Paolo Guerrero a la selección peruana, tras el anuncio del nuevo técnico Óscar Ibáñez de convocarlo para las próximas Eliminatorias 2026. El periodista argumentó que la situación actual del 'Depredador' no es seria y que su último gol con la 'bicolor' data de hace seis años.

La selección peruana se prepara para enfrentar a Bolivia y Venezuela en marzo. Sin embargo, la inclusión de Guerrero en la lista de convocados ha generado controversia, especialmente después de que el jugador anunciara que su último partido con la selección podría haber sido ante Argentina en noviembre de 2024.

La situación actual de Paolo Guerrero

García, en su intervención en el programa 'Doble Punta', enfatizó que la única forma de considerar a Guerrero para la selección sería si demuestra un rendimiento sobresaliente en Alianza Lima durante la Copa Libertadores. “El último gol oficial de Paolo Guerrero con Perú es de hace 6 años. No es serio hablar del tema ahorita”, afirmó el comunicador.

“Voy al plano de la realidad. El último gol oficial de Paolo Guerrero con Perú es de hace 6 años. No es serio hablar del tema ahorita. La única manera que sea serio hablar de Guerrero en la selección es que, contra Boca, si Alianza clasifica, haga unas buenas presentaciones, marque un gol, desacomode a los centrales argentinos. Alianza eventualmente gane”, dijo.

“Si él muestra un peso específico, determinante para que, por ejemplo, elimine a Boca o le haga un partidazo. Y será serio hablar de Guerrero. Hoy día no es serio para mí hablar de Guerrero. Yo me abstengo. No es serio porque el ritmo de la copa es el ritmo de la eliminatoria, si juegas con equipos tipo Boca Juniors. Entonces, para mí solamente sería será serio hablar de Guerrero si es que ocurre lo que digo: gran partido con Boca, oposición con los centrales, le hacen un penal, eventualmente hace un gol, ahí te digo está vivo, puede jugar”, agregó.

Condiciones para el regreso a la selección

El periodista subrayó que el rendimiento de Guerrero en la Copa Libertadores será crucial para su posible regreso a la selección. “Si él muestra un peso específico, determinante para que, por ejemplo, elimine a Boca o le haga un partidazo, dirás, ‘Ah, Guerrero puede jugar con Bolivia’”, indicó García. Esta condición resalta la importancia de que el jugador recupere su nivel competitivo para ser considerado nuevamente.

El legado de Paolo Guerrero en la selección

A pesar de la negativa de García, se reconoce que Guerrero ha sido una figura emblemática en la selección peruana. Su último gol oficial con la 'bicolor' fue en 2019, y desde entonces, su presencia ha sido objeto de debate.

“Estamos hablando de que, en la realidad, la que escribe la historia, no la que digo yo, el último gol oficial de Guerrero fue en el 2019 en la final de Copa América”, recordó el periodista.

Reflexiones sobre el futuro de Guerrero

García también mencionó que, a pesar de su retiro anunciado, Guerrero podría reconsiderar su decisión. “Independientemente de su retiro anunciado, la gente puede recalcular, puede reconsiderar lo que ya dijo”, afirmó. Esto sugiere que el delantero aún tiene la oportunidad de demostrar su valía y, si logra destacarse en los próximos partidos, podría ser considerado para futuras convocatorias.