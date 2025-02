Óscar Ibáñez es nuevo DT de la selección peruana. Luego de varias semanas de incertidumbre, el banquillo de la Blanquirroja lo asumirá interinamente el exportero nacional. Este martes 11 de febrero, la FPF presentó oficialmente al exfutbolista, quien tendrá que enfrentarse ante Bolivia y Venezuela de cara a las siguientes fechas de las Eliminatorias 2026.

La llegada de Ibáñez ha generado diversas opiniones. Al respecto, uno de los que se pronunció fue Nolberto Solano. El popular 'Maestrito' destacó la trayectoria del exguardameta, pero señaló que el ambiente que se vive dentro de la selección es de total incertidumbre.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre la llegada de Óscar Ibáñez a la selección peruana?

En conversación con el programa 'Negrini lo sabe', Nolberto Solano se refirió a Óscar Ibáñez como DT de la selección peruana. 'Ñol' le deseó el mejor de los éxitos y espera que sea el indicado para sacar a la Blanquirroja de la dura situación que atraviesa en las Eliminatorias 2026.

"A Oscar desearle lo mejor, conoce más o menos de lo que se ha trabajado con Ricardo (Gareca), conoce al grupo. Estos dos partidos para cualquiera es tentativo, si le va bien en estos dos partidos seguro que se va a quedar", dijo.

"De momento no hay una decisión final a proyecto porque no se sabe cómo va a terminar la Federación, si va a seguir Agustín (Lozano) o quién. Todo es un incierto, yo creo que Perú todavía está vivo dependiendo de estos dos partidos, sin duda todos esperamos este resultado con Bolivia y hacer la hazaña en Venezuela porque va a ser un partido muy hostil. Hay que esperar y no sabemos nada hasta que pasen estos dos partidos", enfatizó.

"La selección siempre quiere resultados, es como jugar en Alianza, Cristal o la 'U', yo no voy a llegar a Alianza y decir en 2030 voy a salir campeón, es año a año y momento a momento. Oscar tiene conocimiento del plantel y veremos cómo le va y ojalá Perú siga vivo en estos dos partidos", sentenció.

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre su llegada a la selección peruana?

En su presentación, Ibáñez reveló que habló con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para confirmarle su ilusión de poder clasificar al Mundial pese a la crítica situación de la Blanquirroja en la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

"Cuando me citó Agustín, me preguntó cómo estaba compuesto mi cuerpo técnico. Me preguntó qué expectativa tengo con la selección. Estoy convencido de que se puede clasificar, no es una situación extraña para los jugadores", señaló el exarquero.