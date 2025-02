El periodista deportivo Eddie Fleischman expresó su descontento tras la agresión verbal sufrida por su colega Elejalder Godos en el estadio de Alianza Lima. La situación se produjo durante el partido entre Alianza Lima y Cusco FC, donde la victoria del equipo local se vio empañada por actos de violencia y falta de respeto por parte de algunos hinchas.

El encuentro, que tuvo lugar el pasado 8 de febrero, culminó con un contundente 3-0 a favor de los 'blanquiazules'. Sin embargo, la celebración se vio opacada por incidentes lamentables, como el encendido de una bengala en la tribuna sur y la agresión verbal hacia Godos. Fleischman no dudó en calificar a los agresores como "cobardes" y "cag***", y exigió que la institución tome medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Un llamado a la reflexión sobre el comportamiento de los hinchas

Fleischman, conocido por su firme postura en defensa del deporte, utilizó su plataforma para condenar el comportamiento de los hinchas que insultaron a Godos. En su intervención, destacó que este tipo de actitudes son más comunes cuando los agresores se encuentran en grupo, lo que les otorga una falsa sensación de impunidad.

“La verdad es que alzo mi voz de protesta por lo que le hicieron a Elejalder Godos, es una vergüenza, y en cualquier circunstancia normal, el club Alianza Lima debería identificar a esos individuos y no dejarlos entrar nunca más al estadio, como se hizo en Inglaterra. Ahora hablemos en serio, quieren cortar la violencia, no coju*** más a la gente. Agredieron a un periodista, identifíquenlo, no es difícil, en la imagen se ha visto”, dijo en 'Full Deporte'.

"Entre los ánimos belicosos, la bengala, la conducta de los hinchas, la agresividad; después se sienten víctimas y lloriquean por arbitrajes o por lo que hace el equipo del frente. La solidaridad empieza por casa, en Alianza Lima debería limpiar un poco por dentro. Esto a mí me colma la paciencia, me jo**, no importa la edad que tenga el periodista porque es un individuo que va al estadio a trabajar", agregó.

“Cobardes los que se acercan a agredirlo, cara a cara no hacen eso, y con alguien de su vuelo y su edad, no hacen eso. Cuando lo encuentran a uno en la calle, piden selfie. Cag***, y no hablo del equipo en particular no vayan a confundir, hablo de todos los cobardes que se hacen los valientes desde un teclado o desde lejos con un periodista que no les gustó su opinión”, sentenció.

Detalles de la agresión en Matute

El periodista relató los momentos de tensión que vivió en el estadio, donde fue objeto de escupitajos y gritos despectivos. “Se aparecen unos tipos ahí, obviamente en la toma que han hecho eran 8, pero habían como 12 hinchas. Habla uno y después el otro. Se formaron gritos como ‘estás en el estadio de Alianza’, ‘te fregaste’, y también hubo lisuras”, narró Fleischman en el programa ‘Full Deportes’.

La responsabilidad de Alianza Lima

Fleischman hizo un llamado a la directiva de Alianza Lima para que tome cartas en el asunto y actúe enérgicamente contra estos comportamientos. La violencia y la agresión verbal no solo afectan a los periodistas, sino que también dañan la imagen del club y del deporte en general.