Con la salida de Jorge Fossati de la selección peruana por malos resultados, la FPF se lanzó a la tarea de buscar al siguiente DT. Sin embargo, esa elección tomó más de lo esperado y recién el jueves 6 de febrero se anunció a Óscar Ibáñez, decisión que llama la atención porque nadie lo tenía en carpeta y que es muy cuestionada. Es más, el periodista Pedro García calificó como una "falta de respeto" el nombramiento del exentrenador de Universitario.

El exarquero de la Bicolor asumirá el mando en un momento crítico y tendrá como primer desafío los partidos contra Bolivia y Venezuela en marzo por las Eliminatorias 2026. No obstante, muchos critican su falta de experiencia como estratega. Pese a que fue parte del comando técnico de Sergio Markarián y Ricardo Gareca, personajes en el ámbito del fútbol como García afirman que su trayectoria es limitada.

Pedro García y sus duros comentarios contra la elección de Óscar Ibáñez como DT de Perú

En el programa 'Vamos al VAR' de RPP, el comunicador arremetió contra la FPF por la poca seriedad del ente liderado por Agustín Lozano en la designación de Óscar Ibáñez como entrenador interino. Incluso, calificó como "un repuesto" al exportero de la Bicolor.

"Ibáñez es un fusible, una pieza de recambio, un repuesto. No es serio mencionar a un técnico interino en la selección peruana. No sé qué quiere decir interino; pero, para mí, interino en el contexto de este momento revela exactamente la desprolijidad con la que se maneja el tema del técnico de la selección peruana. Es más, con Ibáñez, Perú entra en un récord histórico: nunca en la historia de las Eliminatorias ha tenido tres técnicos la selección y de repente tengamos cuatro", expresó.

Óscar Ibáñez ya trabajó en la selección peruana como parte del CT de Sergio Markarián y Ricardo Gareca. Foto: GLR

Asimismo, García expresó su desacuerdo con la designación y argumentó que el exestratega de Cienciano no cuenta con la trayectoria necesaria para liderar a la Blanquirroja en un momento tan crítico como el que atraviesa en la actualidad.

"Es una falta de respeto que la selección peruana tenga un técnico interino. Perú no puede tener un técnico interino. El interinato es un recurso de emergencia, un plan de contingencia cuando el técnico se va: renuncia hoy y juegas el domingo. No puede ser que lo de Jorge Fossati se sabía desde que perdimos con Argentina en Buenos Aires. Han pasado 90 días y no han podido conseguir un entrenador que llene el formulario. Óscar Ibáñez, con todo el cariño que le tengo como profesional del fútbol, no llena el formulario. El formulario consiste en dos cosas: actualidad y trayectoria. Y algún día Ibáñez será un gran entrenador, seguramente, pero no es su momento. No tiene ni trayectoria de entrenador ni actualidad", agregó.

¿Cuáles son los próximos partidos de la selección peruana?

El siguiente encuentro de Perú será ante Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido está programado para el jueves 20 de marzo desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

Por otro lado, el martes 25 de marzo, la Bicolor visitará a la selección de Venezuela por la jornada 14 del certamen, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora venezolana).