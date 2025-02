Blooming vs El Nacional EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la Copa Libertadores 2025?

¿A qué hora juegan Blooming vs El Nacional EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Libertadores 2025? El encuentro se disputará este jueves 6 de febrero desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera Costas y será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Blooming vs El Nacional: previa

Blooming regresa a la Copa Libertadores después de 15 años. Aunque la temporada 2025 aún no ha comenzado, el equipo cruceño disputó un amistoso contra The Strongest, que terminó con una derrota por 4-1.

Por otro lado, El Nacional ganó la Copa Ecuador 2024 al eliminar a Liga de Quito en el proceso y al imponerse a Mushuc Runa en la final. Sin embargo, el sábado pasado, perdió la Supercopa Ecuador al caer 5-4 ante Liga de Quito en una definición por penales.

¿A qué hora juegan Blooming vs El Nacional?

El partido entre Blooming vs El Nacional por la fase 1 de la Copa Libertadores 2025 comenzará desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 6.30 p. m.

Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes 7).

¿Dónde ver Blooming vs El Nacional?

En Sudamérica (excepto Argentina y Chile), el duelo entre Blooming vs El Nacional será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus, señal que tiene todos los derechos de la Copa Libertadores.

En Argentina, el encuentro podrá verse por la señal de Fox Sports y en Chile por ESPN Premium, mientras que en Centroamérica y México, se podrá seguir por ESPN 4.

Blooming vs El Nacional: alineaciones posibles

Blooming: Jiménez Toledo, Valverde, Miranda, Becerra Vaca, Aponte Peña, Siles, Arce, Figuera; Arismendi, Rafinha y Menacho.

Jiménez Toledo, Valverde, Miranda, Becerra Vaca, Aponte Peña, Siles, Arce, Figuera; Arismendi, Rafinha y Menacho. El Nacional: Cabezas, Montaño, Bedoya, Cabezas Briones, Mora; Pazmiño Daza, Velez, Guisamano Camacho, Ceballos, Mejía Montero y Cifuente.

¿Cómo ver Blooming vs El Nacional ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Blooming vs El Nacional por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.