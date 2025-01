Se reanuda la Champions League. Este 29 de enero, Real Madrid visitará al Brest en el Estadio de Roudourou por la última fecha de la Liga de Campeones. Los de Carlo Ancelotti buscan imponerse de visita para intentar quedar entre los ocho primeros en la tabla y avanzar de manera directa a la siguiente fase. Pero para eso, deberán no solo ganarle al equipo francés, que está más arriba que los blancos en la clasificación, sino también esperar los resultados de otros equipos.

Real Madrid se ubica en la decimosexta posición de la Champions League con 12 puntos, mientras que el Brest se encuentra decimotercero con 13 unidades. El conjunto español llegada a este partido tras golear 3-0 al Real Valladolid por LaLiga EA Sports. Les Pirates, por su parte, vienen de derrotar a Le Havre por la mínima diferencia en la Ligue 1.

¿Cuándo y qué hora juega Real Madrid vs Brest por la Champions League?

El partido entre Real Madrid vs Brest por la última fecha de la Fase Liga se jugará este miércoles 29 de enero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). En España, el encuentro comenzará desde las 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Brest por la Champions League?

En Sudamérica (excepto Argentina y México), el encuentro entre Real Madrid vs Brest será transmitido por la señal de ESPN 2 y la plataforma streaming Disney Plus. Conoce la guía de horarios para otros países del continente.

Argentina: Fox Sports

México: ESPN Premium

PUEDES VER: Pep Guardiola realizó inesperada mención a Lima para explicar remontada del Manchester City ante Chelsea

Real Madrid vs Brest: convocatoria de los blancos

Vinícius Júnior y Camavinga son los grandes ausentes en la convocatoria del Real Madrid. El brasileño no estará en este partido clave por Champions por acumulación de tarjetas amarrillas, mientras que el francés quedó fuera de la nómina por una lesión en el bíceps femoral que sufrió durante una sesión de entrenamiento.

Convocatoria del Real Madrid para el duelo ante Brest. Foto: Real Madrid C.F.

¿Cómo ver Real Madrid vs Brest por la Champions League ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo entre Real Madrid vs Brest por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.