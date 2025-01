Uno de los fichajes más rimbombantes en Alianza Lima para esta temporada es el del futbolista uruguayo Pablo Ceppelini, quien arribó desde el Atlético Nacional de Colombia, actual campeón de la Liga BetPlay. Por ello, los hinchas esperaban que, a estas alturas de la pretemporada, ya tuviera minutos. Sin embargo, a falta de 2 semanas para el cotejo ante Nacional de Paraguay por la primera fase de la Copa Libertadores, aún los aficionados no conocen cómo juega.

El próximo partido del conjunto blanquiazul será este sábado 25 de enero ante LDU Quito en la Noche Blanca 2025, evento de presentación del cuadro universitario, quien homenajeará a exfutbolistas que vistieron la camiseta alba, como el histórico 'Chorri' Palacios. Como se recuerda, el exvolante de la selección peruana tuvo un exitoso paso en tierras ecuatorianas entre 2005 y 2006.

Periodista colombiano revela la supuesta razón de la ausencia de Ceppelini en los amistosos de Alianza Lima

El último martes 22, en su programa de radio, el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez manifestó que desde tienda íntima mencionaron que el volante uruguayo arribó en "muy mal estado atlético", razón por la cual todavía no debuta con la escuadra de La Victoria.

"En Alianza tienen un problema con Ceppelini. Dicen en Alianza que llegó en muy mal estado atlético. Por ahí leí que (Atlético) Nacional iba a tener cinco preparadores físicos, los que trae Javier Gandolfi (actual DT del Verdolaga) y algunos que tenían ahí. Creo que son de la base. No sé si los que tenía Efraín Juárez (exentrenador del Verde) se quedaron o no, creo que no. Pero hay un reparo en el tema físico, por lo que se ha observado en Lima a Ceppelini no le han podido dar una salida completa porque llegó en muy mal estado atlético. Está en muy mal estado de forma", detalló el comunicador.

Pablo Ceppelini tuvo un paso exitoso en 2024 con Atlético Nacional, con la Copa Colombia y la Liga BetPlay en sus manos. Foto: Atlético Nacional/X

Asimismo, el hombre de prensa cuestionó el trabajo en el aspecto físico del comando técnico de Atlético Nacional. "Dicen que no llegó bien preparado. Entonces, eso pone en foco en quienes trabajaron la parte física de él (Ceppelini). No sé si sea un tema general del equipo, pero concretamente en el caso Ceppelini hay esa observación. Por eso no ha podido todavía salir. Alianza y Ceppelini están actualmente en Argentina, jugaron dos partidos ante Vélez y Riestra, y juegan hoy (el martes 21) el último partido para volver a Lima", añadió.

¿Quién es Pablo Ceppelini?

Pablo Ceppelini es un futbolista uruguayo de 33 años que juega como volante ofensivo. Comenzó su carrera en el Bella Vista de su país. Posteriormente, fue vendido al Cagliari de Italia.

Luego pasó por varios equipos de Uruguay, Colombia, Bélgica y Brasil. En la temporada 2024, jugó por Atlético Nacional, club con el que logró ganar la Copa de Colombia y la Liga BetPlay.