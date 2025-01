Nacional vs San Lorenzo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver amistoso por la Serie Río de la Plata?

¿A qué hora juegan Nacional vs San Lorenzo EN VIVO Y EN DIRECTO en amistoso por la Serie Río de la Plata? El cotejo se disputará este lunes 13 de enero en el estadio Gran Parque Central a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN Premium, Disney Plus y VTV Plus. La República Deportes también te llevará este y todos los partidos de hoy.

Nacional vs San Lorenzo: previa del partido

Nacional cerró el 2024 con una derrota por penales en la final ante Defensor Sporting en la Copa de Uruguay. De esta forma, el equipo de Martín Lasarte terminó un año complicado, logrando el Torneo Intermedio, pero siendo subcampeón en el Campeonato Uruguayo.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo también tuvo un 2024 complicado. Aunque llegaron a octavos de final de la Copa Libertadores, en la Liga Profesional y en la Tabla Anual quedaron en la posición 24. Tras esta campaña, el Ciclón no jugará en competiciones internacionales este año.

¿A qué hora juegan Nacional vs San Lorenzo?

En Perú, el amistoso entre Nacional vs San Lorenzo está pactado para comenzar a las 8.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 7.00 m.

Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (martes 14).

¿Dónde ver Nacional vs San Lorenzo?

En Sudamérica, el amistoso entre Nacional vs San Lorenzo por la Serie Río de la Plata 2025 se podrá ver a través de ESPN Premium y la plataforma de streaming Disney Plus.

Nacional vs San Lorenzo: alineaciones posibles

Nacional: Luis Mejía, Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Diego Polenta, Gabriel Báez, Christian Oliva, Franco Catarozzi, Mauricio Pereyra; Nicolás López, Jeremía Recoba y Diego Herazo. DT: Martín Lasarte

Luis Mejía, Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Diego Polenta, Gabriel Báez, Christian Oliva, Franco Catarozzi, Mauricio Pereyra; Nicolás López, Jeremía Recoba y Diego Herazo. DT: Martín Lasarte San Lorenzo: Facundo Altamirano, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Malcom Braida, Nicolás Tripichio, Elián Irala, Ezequiel Cerutti, Íker Muniain, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Miguel Ángel Russo.

¿Cómo ver Nacional vs San Lorenzo ONLINE?

Si deseas ver el choque entre Nacional vs San Lorenzo ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles, y demás incidencias del juego.