El próximo miércoles 29 de enero, Universitario se enfrentará al Inter Miami en el Estadio Monumental. De la mano de Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba, los rosados prometen un gran espectáculo deportivo en el coloso de Ate. Los hinchas cremas ya se encuentran a la expectativa de este compromiso para disfrutar de su equipo ante grandes estrellas futbolísticas.

Ahora bien, uno de los que puso paños fríos a este partido fue el periodista deportivo Mr. Peet. El comunicador minimizó al Inter de Miami, puesto que considera que viene de una liga con poca exigencia deportiva. Por ello, enfatizó en que Universitario debería ganar este duelo frente a su hinchada.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre el partido Universitario vs Inter Miami?

En la reciente edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet se refirió al enfrentamiento Universitario vs Inter Miami. El comunicador comentó que el equipo estadounidense solo tiene relevancia por la presencia de Lionel Messi. Además, dejó entrever que es un equipo de futbolistas retirados.

"Se anunció que viene el Inter de Miami. Ustedes saben la opinión que tengo e la MLS. Para mí, es la Mil Oficios Soccer. Definitivamente, la gente va a tener mucha expectativa por ir a ver a Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba. Lo repito, el nivel de la MLS es como donde juega Cristiano Ronaldo, son niveles amateurs. La gente que me conoce sabe que lo vengo opinando desde hace tiempo", declaró,

"Yo creo que la 'U' tendría que ganarle. El Inter de Miami sin Messi no le interesa a nadie. Mi concepto no va a cambiar. Sin Messi, es el Inter de Miami, no es el Inter de Milán ni de Porto Alegre. Yo no le conocía ni la camiseta. Yo no tengo envidia de nada, toda la vida he dicho lo mismo de la MLS, siempre pensé así. La 'U' va a ganar, no tengan ninguna duda. No vengan con que ganó Messi, Busquets o Alba, jugadores que están retirados", añadió.

¿Cómo comprar las entradas para el Universitario vs Inter Miami?

Hasta la publicación de esta nota, lo que se sabe es que las entradas para el encuentro amistoso entre Universitario vs Inter Miami serán vendidas por la plataforma de Joinnus. En los próximos días, se conocerá cuándo saldrán a la venta los boletos para este partidazo, que contará con Lionel Messi.

Universitario anuncia preventa de entradas para socios

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Universitario anunció que se ha gestionado algunos beneficios para la compra de entradas de este duelo para los Socios Cremas, Socios Adherentes y los hinchas que han comprado entradas para la Noche Crema.

Además, el conjunto de Ate anunció que habrá un show musical en el entretiempo, el cual contará con la presencia de varias agrupaciones nacionales e internacional. La única banda confirmada hasta el momento es "La T y la M".