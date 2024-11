Alianza Lima no consiguió ganar el Torneo Clausura y quedó fuera de la lucha por el título nacional de la Liga 1 Te Apuesto 2024 por segundo año consecutivo tras lograr el bicampeonato. El equipo blanquiazul clasificó para la primera fase de la Copa Libertadores como Perú 4, lo cual representó un golpe económico para el club. Tras algunas semanas desde el final del campeonato y con la incorporación de Franco Navarro como director deportivo y José Bellina como gerente deportivo, la dirigencia del club ya está planificando la plantilla para la próxima temporada.

En las últimas horas, una de los nombres que comenzó a sonar en Alianza Lima fue la un portero con un gran historial en Europa: Keylor Navas. Tras encontrarse sin equipo, el guardameta costarricense, quien ganó 3 Champions League consecutivas con el Real Madrid, fue ofrecido a diferentes clubes de Sudamérica, incluido el conjunto blanquiazul. Esta información fue confirmada por Mr. Peet en la última edición de su programa 'A Presión Radio'.

Keylor Navas fue ofrecido a Alianza Lima, según Mr. Peet

El narrador deportivo contó que la carpeta del guardameta llegó a Alianza Lima, así como a otras ligas como la Liga MX, la MLS y el Campeonato Nacional de Chile.

"Keylor Navas quiere jugar. Tiene 36 años y está sin club, viene de una fractura, de una lesión seria. Su última actuación fue en el Nottingham Forest a quién lo salvó del descenso. Keylor no tiene club y entrena con su selección. Está siendo ofrecido a los clubes y a los mercados donde creen que puedan pagar su ficha entre 100 y 80 mil dólares. Lo han ofrecido a la MLS, México, suena en Colo Colo y por supuesto que su carpeta llegó a Alianza Lima", comentó en su programa.

El comentarista deportivo aseguró que a él le confirmaron esta noticia y que le djeron que Keylor Navas quería ganar un sueldo similar al que tenía Christian Cueva cuando estaba en el cuadro blanquiazul.

"Esto no quiere que vaya a venir. Si viene, no es un tema mío ni una primicia mía. A mí me dijeron que había llegado la ficha de Keylor Navas y que quería ganar lo que ganaba Christian Cueva. Yo le dije que Keylor te lo paga. Yo le dije: '¿Tú sabes lo que sería los polos de Keylor? Tendrían bastante venta'. A ojos cerrados. (...) El nombre de Keylor Navas llegó al Perú, pero de ahí a que se haga realidad esa es otra vaina", agregó.

¿En qué clubes ha jugado Keylor Navas?

El portero de 36 años ha pasado por 6 equipos a lo largo de su etapa profesional. La cúspide de su carrera la alcanzó en el Real Madrid.