Para la temporada 2025, Alianza Lima buscará fichar un arquero con experiencia internacional. En conferencia de prensa en el día de su presentación, el técnico Néstor Gorosito confirmó que uno de los puestos en los que el cuadro íntimo se reforzará será el de la portería, puesto que para esta campaña Ángelo Campos ya no será el primer guardameta y pasará a ser la segunda opción. Uno de los nombres que ha comenzado a tomar fuerza para llegar al club ha sido Rafael Romo.

El arquero venezolano actualmente juega en Universidad Católica de Ecuador y tiene contrato con este club hasta el 2026. En una entrevista para TV Perú el último miércoles 11, Pablo Ortiz, presidente de esa institución, aclaró que hasta ese momento no había ninguna oferta formal por parte de Alianza Lima para hacerse con los servicios del guardameta de 34 años.

Presidente de Universidad Católica habló sobre Rafael Romo y su posible arribo a Alianza Lima

El directivo del cuadro ecuatoriano aseguró que hasta ahora todos son rumores inventados, ya que no ha habido un acercamiento oficial de Alianza Lima.

"Todo es un rumor, simple rumor inventado por no sé por quién. Hasta el momento, todos los jugadores de la Universidad Católica que suelen decirse que están vendidos al Perú, Panamá o dónde fuese, no hay absolutamente nada. Mientras no tenga algo por escrito, una cuestión formal por escrito y obviamente aceptada, el resto son rumores. Yo como presidente, no me ha llegado absolutamente nada. Yo solo puedo hablar por mí, no puedo hablar por el futbolista o por otras personas", manifestó.

Además, Ortiz aclaró que está abierto a dialogar con Alianza Lima para tratar de llegar a un acuerdo por Rafael Romo. El directivo precisó que ningún futbolista es indispensable.

"Yo como representante legal del club no he recibido absolutamente nada. He oído una serie de cuestiones, pero como abogado que soy también, ver para creer. Por ahora no existe para mí. Mientras no tenga propuestas que dejen mucho que desear, no existen para mí. No estoy cerrado a nada y dependiendo qué oferta, qué condiciones se dan, yo la analizaré y se tomará la situación pertinente. Si me dan una buena oferta... Todos los jugadores sin importantes, pero ninguno es indispensable", sentenció.