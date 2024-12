Alianza Lima vivió una época dorada entre 2021 y 2022 después de superar un capítulo oscuro de su vida institucional tras descender en cancha en 2020, lo cual no se consumó luego de una decisión del TAS que le quitó puntos a Carlos Stein y permitió que los íntimos permanecieran en la Liga 1. En ese sentido, hace 2 años consiguió el bicampeonato en una final ante FBC Melgar con una victoria por 2-0 en Matute con goles de Yordi Vílchez y Pablo Lavandeira.

Precisamente, el citado defensor central, en una entrevista para Futboleros 2.0, realizó una confesión que podría repercutir en la hinchada blanquiazul, ya que se le consultó si jugaría por el clásico rival, Universitario, y contestó que sí lo haría. En la actualidad, Vílchez vestirá la camiseta de Alianza Atlético para la temporada 2025.

Yordi Vílchez reveló que sí se vestiría de crema

El zaguero de 29 años, en la citada charla, enfatizó que es un profesional, por lo que no descartó jugar por la 'U' si se le presenta la oportunidad. Además, recalcó que es hincha de Atlético Grau, equipo de su tierra natal.

"Yo creo que sí (aceptaría una propuesta de Universitario). Al final, no es un tema de que seas hincha o no del otro equipo, porque siempre dije que soy hincha de Atlético Grau y he jugado por otros equipos. Al final, es el profesionalismo el que te va a hacer marcar la diferencia", detalló el exfutbolista victoriano.

"Si tú eres profesional, en todos los clubes en los que estás, sin importar el hincha que tengas, siempre uno va a quedar como un caballero", añadió el defensor de los churres.

¿Yordi Vílchez retornaría a Alianza Lima?

Por otro lado, Yordi Vílchez retornaría a Alianza Lima para tomarse una revancha. Si bien fue bicampeón con un gol suyo, le hubiese gustado salir del club con el sentimiento de que lo dio todo, pero su decisión se basó en cuestiones personales para buscar mayor continuidad.

"Claro que volvería a Alianza. Me quedé con las ganas de salir, no siendo campeón, pero sí diciendo que di todo, que ya no podía dar más. Digamos que ahí sí daría un paso al costado. Pero no salí así, sino por decisiones propias y personales para poder jugar y tener continuidad" expresó.

Como se recuerda, el defensor, para el Torneo Clausura 2023, se fue a ADT porque en el equipo íntimo no contaba con muchos minutos.

Néstor Gorosito se pronunció tras inminente llegada a Alianza Lima

"Mi representante está mandando los contratos. Si Dios quiere entre hoy y mañana firmamos y estaremos viajando el domingo. Alianza Lima es un equipo grande, nos interesó mucho debido a eso. Cuando trabajamos afuera nos fue bien, con Olimpia y España nos fue bien. Tenemos mucha ilusión, es un equipo que tiene que salir campeón sí o sí", afirmó Néstor Gorosito para las cámaras de ESPN Argentina.

El exentrenador de River Plate aseguró que hay determinadas campañas de empresarios y futbolistas para poder hablar mal de él. Sin embargo, precisó que no presta atención a estos constantes cuestionamientos en redes sociales, ya que no suele utilizar mucho esos espacios digitales. Asimismo, resaltó el apoyo que ha venido recibiendo de Franco Navarro tras las fuertes críticas que se originaron en torno a él cuando se conoció que iba a ser el reemplazante de Mariano Soso.

"En el fútbol peruano hay una idiosincrasia diferente. Me he dado por el periodismo y todo lo que ha pasado en Perú desde que se me nombró. He tenido un apoyo enorme de Navarro, él fue quien hizo todo el esfuerzo. Yo no lo conocía a él, pero ha causado una gran impresión. Hay interés, campañas de empresarios y periodistas que le tiran unos mangos (dinero) y hablan boludeces. Hay un montón de cosas que no entro, no le doy bola a las redes, si me critican por ahí, conmigo están muertos, a veces nomás me da ganas de tirar alguito por Twitter, después no le doy bola", agregó.