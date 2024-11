NBA Cup 2024 con LeBron James en Las Vegas: ¿cuándo se juega y cómo es el formato en Estados Unidos?

La NBA Cup 2024 marcará la segunda edición de este emocionante torneo de mitad de temporada. Por este motivo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el formato, grupos, calendario y horarios de este evento que promete ser un espectáculo para los aficionados al baloncesto.

Este año, la NBA Cup se presenta con un formato renovado que incluye una fase de grupos seguida de eliminatorias. Los equipos competirán no solo por el prestigio del título, sino también por un premio monetario significativo. La estructura del torneo está diseñada para mantener el interés de los aficionados a lo largo de la temporada regular.

Los partidos se llevarán a cabo en diversas sedes, y los aficionados podrán disfrutar de un calendario repleto de encuentros emocionantes. La NBA ha trabajado para que este torneo sea una experiencia única, tanto para los jugadores como para los seguidores del baloncesto.

LeBron James ganó con los Lakers la primera edición de la NBA Cup | foto: CNN

¿Cuál es el formato de la NBA Cup?

La NBA Cup 2024 contará con un formato que incluye una fase de grupos, donde los equipos se dividirán en varias agrupaciones. Cada equipo jugará un número determinado de partidos, y los mejores de cada grupo avanzarán a las rondas eliminatorias. Este sistema no solo añade emoción, sino que también permite a los equipos demostrar su habilidad en un formato competitivo.

¿Cuándo se juegan los partidos de la NBA Cup?

El torneo comenzará el martes y se extenderá a lo largo de varias semanas. Los aficionados podrán seguir los partidos en horarios accesibles, lo que facilitará la visualización de los encuentros. La NBA ha programado los partidos de manera que se maximice la audiencia y se genere un ambiente festivo en cada encuentro.

Grupos y equipos participantes

Los grupos de la NBA Cup 2024 incluyen a algunos de los equipos más destacados de la liga. Cada grupo estará compuesto por un número específico de equipos, y las rivalidades históricas se reavivarán en este torneo. Los aficionados podrán ver a sus jugadores favoritos competir en un formato que resalta la competitividad y el talento de la NBA.

12 de noviembre

• Hawks en Celtics, 6 pm CDMX / 7 pm ET

• Heat en Pistons, 6 pm CDMX / 7 pm ET

• Hornets en Magic, 6 pm CDMX / 7 pm ET

• Knicks en 76ers, 6:30 pm CDMX / 7:30 pm ET (TNT en EE. UU.)

• Raptors en Bucks, 7 pm CDMX / 8 pm ET

• Suns and Jazz, 8 pm CDMX / 9 pm ET

• Mavericks en Warriors, 9 pm CDMX / 10 pm ET (TNT en EE. UU.)

• Timberwolves en Trail Blazers, 9 pm CDMX / 10 pm ET

15 de noviembre

• Heat en Pacers, 6 pm CDMX / 7 pm ET

• 76ers en Magic, 6 pm CDMX / 7 pm ET

• Pistons en Raptors, 6 pm CDMX / 7 pm ET

• Lakers en Spurs, 6:30 CDMX / 7:30 pm ET (ESPN en EE. UU.)

• Wizards en Hawks, 6:30 pm CDMX / 7:30 pm ET

• Bulls en Cavaliers, 6:30 pm CDMX / 7:30 pm ET

• Nets en Knicks, 6:30 pm CDMX / 7:30 pm ET

• Clippers en Rockets, 7 pm CDMX / 8 pm ET

• Denver en Pelicans, 7 PM CDMX / 8 pm ET

• Suns en Thunder, 7 pm CDMX / 8 pm ET

• Grizzlies en Warriors, 7 pm CDMX / 10 pm ET (ESPN en EE. UU.)

19 de noviembre

• Cavaliers en Celtics, 6 pm CDMX / 7 pm ET (TNT en EE. UU.)

• Hornets en Nets, 6:30 pm CDMX / 7:30 pm ET

• Nuggets en Grizzlies, 7 pm CDMX / 8 pm ET

• Pelicans en Mavericks, 7:30 pm CDMX / 8:30 pm ET

• Thunder en Spurs, 8:30 pm CDMX / 9:30 pm ET (TNT en EE. UU.)

• Jazz en Lakers, 9:30 pm CDMX / 10:30 pm ET

22 de noviembre

• Nets en 76ers, 6 pm CDMX / 7 pm. ET

• Celtics en Wizards, 6 pm CDMX / 7 pm ET

• Pacers en Bucks, 6:30 pm CDMX / 7:30 pm (ESPN)

• Hawks en Bulls, 7 pm CDMX / 8 pm ET

• Trail Blazers en Rockets, 7 pm CDMX / 8 pm ET

• Warriors en Pelicans, 7 pm CDMX / 8 pm ET

• Mavericks en Nuggets, 8 pm CDMX / 10 pm ET (ESPN)

• Kings en Clippers, 9:30 pm CDMX / 10:30 pm ET

26 de noviembre

• Bulls en Wizards, 6 pm CDMX / 7 pm ET

• Bucks en Heat, 6:30 pm CDMX / 7:30 pm ET (TNT)

• Rockets en Timberwolves, 7 pm CDMX / 8 pm ET

• Spurs en Jazz, 8 pm CDMX / 9 pm ET

• Lakers en Suns, 9 pm CDMX / 10 pm ET (TNT)

29 de noviembre

• Knicks en Hornets, 11 am CDMX / 12 pm ET (NBA TV en EE. UU.)

• Cavaliers en Hawks, 1:30 pm CDMX / 2:30 pm (NBA TV en EE. UU.)

• Pelicans en Grizzlies, 4 pm CDMX / 5 pm (NBA TV en EE. UU.)

• Clippers en Timberwolves, 6:30 pm CDMX / 7:30 pm (ESPN en EE. UU.)

• Magic en Nets, 6:30 pm CDMX / 7:30 pm ET

• Pistons en Pacers, 7 pm CDMX / 8 pm ET

• Raptors en Heat, 7 pm CDMX / 8 pm ET

• Celtics en Bulls, 7 pm CDMX / 8 pm ET

• Kings en Trail Blazers, 9 pm CDMX / 10 pm ET

3 de diciembre

• 76ers en Magic, 6 pm CDMX / 7 pm ET

• Wizards en Cavaliers, 6 pm CDMX / 7 pm ET

• Bucks en Pistons, 6 pm CDMX / 7 pm ET

• Magic en Knicks, 6:30 pm CDMX / 7:30 pm ET (TNT)

• Pacers en Raptors, 6:30 pm CDMX / 7:30 pm ET

• Jazz en Thunder, 7 pm CDMX / 8 pm ET

• Grizzlies en Mavericks, 7:30 pm CDMX / 8:30 pm ET

• Spurs en Suns, 8 pm CDMX / 9 pm ET

• Warriors en Nuggets, 8 pm CDMX / 10 pm ET (TNT)

• Rockets en Kings, 9 pm CDMX / 10 pm ET

• Trail Blazers en Clippers, 9:30 pm CDMX / 10:30 pm ET

10 y 11 de diciembre

• Cuartos de Final

14 de diciembre

• Semifinal

17 de diciembre

• Final