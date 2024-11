LeBron James y Curry quedaron en el podio, pero no llegaron al trono de la UFC | Lr / Composición Ariana Espinoza

LeBron James y Curry quedaron en el podio, pero no llegaron al trono de la UFC | Lr / Composición Ariana Espinoza

La inteligencia artificial ha realizado un análisis exhaustivo de estadísticas y logros en la NBA, revelando que el mejor jugador de la historia no es LeBron James ni Stephen Curry, como muchos podrían suponer. Este estudio, que considera múltiples factores, ha puesto en el centro de la discusión a un ícono del baloncesto que ha dejado una huella imborrable en la liga de Estados Unidos.

El debate sobre quién es el mejor jugador de la NBA ha sido constante a lo largo de los años, con nombres como Michael Jordan, Kobe Bryant y otros grandes del deporte en la lista. Sin embargo, la inteligencia artificial ha aportado una nueva perspectiva, utilizando datos que van más allá de los títulos y puntos anotados, lo que ha sorprendido a muchos seguidores del baloncesto.

LeBron James y Stephen Curry marcaron época y rivalidad deportiva entre los hinchas de la NBA | Foto: ESPN

¿Quién es el mejor jugador de la historia de la NBA, según la IA?

El análisis realizado por la inteligencia artificial se basa en una combinación de estadísticas avanzadas, rendimiento en playoffs y la influencia que cada jugador ha tenido en su equipo y en la liga. Este enfoque permite una evaluación más objetiva, alejándose de las opiniones subjetivas que a menudo dominan las discusiones sobre el baloncesto. De este modo, para la IA, el mejor basquetbolista de la historia es Michael Jordan por encima de Lebron James y Stephen Curry.

Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos, según la IA | Foto: ESPN

Reacciones de los aficionados, tras la revelación de la IA

La revelación ha generado reacciones mixtas entre los aficionados. Algunos apoyan la decisión de la inteligencia artificial, argumentando que los números no mienten, mientras que otros defienden a sus jugadores favoritos, citando momentos icónicos y la conexión emocional que han establecido con ellos a lo largo de los años. Este debate promete continuar, ya que la comunidad del baloncesto se adapta a la influencia creciente de la tecnología en el análisis deportivo.

Gemini reveló el nombre del jugador supremo y se olvidó de Curry

La popular plataforma Gemini no se quedó atrás y reveló su respuesta. "La pregunta de quién es el mejor jugador de la historia de la NBA es una de las más debatidas en el mundo del baloncesto. No existe una respuesta definitiva y objetiva, ya que cada época y cada fanático tiene sus propios criterios y preferencias". La herramienta de la IA decidió enumerar y argumentó las cualidades de las figuras. Además, no mencionó al triplero de Golden State Warriors.