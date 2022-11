¿A qué hora ver Millonarios vs. Pereira EN VIVO vía Win Sports+ por la Liga BetPlay?

Millonarios vs. Pereira EN VIVO juegan a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana y colombiana) por el cierre de la fecha 3 en el Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2022. La transmisión del duelo irá vía Win Sports+ desde el estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá. Para que no te pierdas el marcador actualizado, las formaciones iniciales de ambos clubes y el resumen con el resultado final de este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Millonarios vs. Pereira: ficha del partido

Partido Millonarios vs. Pereira ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 14 de noviembre ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Nemesio Camacho ¿En qué canal? Win Sports+

Luego del tropiezo del puntero Santa Fe, Millos tiene todo servido para adueñarse del primer lugar de su grupo, un puesto al que también aspira el equipo Matecaña. Cualquiera que sea el ganador de este cotejo que cierra la fecha 3 de los cuadrangulares finales será el nuevo líder del Grupo A.

En la jornada previa, Millonarios le ganó 1-0 a Junior con un solitario gol de Daniel Ruiz Rivera. En tanto, Deportivo Pereira perdió por 2-0 contra el conjunto cardenal.

¿A qué hora juegan Millonarios vs. Pereira?

Colombia: 4.00 p. m.

México (centro): 3.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite Millonarios vs. Pereira?

En territorio colombiano, la señal de Win Sports+ será la encargada de televisar el compromiso. Este canal deportivo cuenta con los derechos en exclusiva de la Liga BetPlay.

¿Cómo ver Millonarios vs. Pereira ONLINE?

Para que no te pierdas el Millonarios vs. Pereira por internet, sintoniza Win Sports ONLINE, servicio disponible para los suscriptores de Win Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura de La República Deportes.

Últimos partidos de Millonarios vs. Pereira

Millonarios 0-1 Pereira | 19.10.22

Pereira 1-0 Millonarios | 17.04.21

Pereira 1-0 Millonarios | 28.08.21

Millonarios 3-2 Pereira | 07.02.21

Millonarios 1-0 Pereira | 22.12.20.

¿Dónde juegan Millonarios vs. Pereira?

El estadio Nemesio Camacho, más conocido como El Campín de Bogotá, será el escenario de este compromiso. El recinto se ubica en la capital colombiana y cuenta con capacidad para albergar a casi 40.000 espectadores.