Liverpool vs. Newcastle, con Luis Díaz, vía Star Plus: se enfrentan por la Premier League

Liverpool vs. Newcastle EN VIVO EN DIRECTO | Los Reds recibirán a las Urracas este miércoles 31 de agosto en el marco de la quinta fecha de la Premier League 2022-2023. El compromiso, que se jugará en Anfield, contará con TRANSMISIÓN de la aplicación de streaming Star Plus .

Si no puedes acceder a estos canales, no te preocupes, podrás conectarte a la web de La República Deportes, en la que encontrarás el minuto a minuto de este compromiso y los resultados de los partidos de hoy.

Liverpool vs. Newcastle: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Newcastle ¿Cuándo juegan? Miércoles 31 de agosto ¿Dónde? Anfield ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? Star Plus

Liverpool FC va por su segundo triunfo en la Premier League 2022-2023. Tras iniciar con un balance negativo con dos empates y una derrota ante Manchester United, los dirigidos por Jürgen Klopp aplastaron 9-0 al Bournemouth en Anfield.

Cotejo en el que brilló el colombiano Luis Díaz con un doblete y hasta se dio el lujo de anotar el flamante refuerzo Fabio Carvalho. Con esta victoria, Liverpool trepó al puesto 12 con cinco puntos; mientras tanto, Newcastle se ubica en la décima posición con cinco unidades. Tras debutar con un triunfo, las Urracas encadenaron tres empates consecutivos.

¿Cuándo juegan Liverpool vs. Newcastle?

El partido entre Liverpool vs. Newcastle se jugará este miércoles 31 de agosto desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Newcastle?

La transmisión del Liverpool vs. Newcastle EN VIVO EN DIRECTO se verá únicamente a través de la plataforma de streaming Star Plus.

¿Cómo ver Liverpool vs. Newcastle en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Newcastle, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Liverpool vs. Newcastle: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, Firmino, Luis Díaz.

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Longstaff, Joelinton; Almirón, Wood, Fraser.