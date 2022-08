[En Vivo] UTC vs. Ayacucho HOY: ¿a qué hora y cómo ver el partido de la Liga 1 vía GolPerú?

MIRA AQUÍ EN VIVO UTC vs. Ayacucho | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 HOY, viernes 19 de agosto. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de GolPerú. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

El cuadro cajamarquino atraviesa un complicado momento, ya que de seis encuentros que han disputado solo han ganado uno, mientras que el resto fueron derrotas. Esta situación ha provocado que marchen últimos en la tabla (tres puntos) y con peor diferencia de goles. Por otra parte, el conjunto ayacuchano pasa por la misma situación, pues marcha penúltimo con el mismo puntaje debido a sus tres empates.

UTC vs. Ayacucho: ficha del partido

Partido UTC vs. Ayacucho ¿Cuándo juegan? Viernes 19 de agosto ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Héroes de San Ramón ¿En qué canal? GolPerú

UTC vs. Ayacucho: posibles alineaciones

UTC: Salomon Libman; Christian Vásquez, Nicolás Ortiz, Werner Schuller, Luis Trujillo; Jhon Marchán, Carlos Diez,Facundo Peraza, Cristian Mejía; Donald Millán y Gaspar Gentile.

Ayacucho FC: Andy Vidal; Aldair Salazar, Minzum Quina, Jair Toledo, Jesús Mendieta; Eric Barrios, Juan Morales, Carlos Meza, Cristian Techera; Nicolás Royon y Sebastián Gularte.

UTC vs. Ayacucho: historial

¿A qué hora ver UTC vs. Ayacucho EN VIVO?

En todo el territorio peruano, el duelo UTC vs. Ayacucho EN VIVO por la octava fecha del Torneo Clausura se podrá seguir desde las 3.00 p. m.

¿En qué canal ver UTC vs. Ayacucho EN VIVO?

El duelo entre UTC vs. Ayacucho EN VIVO será transmitido por la señal de Gol Perú para todo el territorio peruano. Además, puedes ver este cotejo por internet a través de la plataforma de streaming de Movistar Play.

¿Dónde ver UTC vs. Ayacucho por internet?

Si no quieres perderte el UTC vs. Ayacucho ONLINE GRATIS por internet, sintoniza Gol Perú desde el servicio de streaming Movistar Play o vía Star Plus, en caso te encuentres en el extranjero. En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos medios, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de la República Deportes.

Torneo Clausura 2022: tabla de posiciones

Tabla acumulada de la Liga 1