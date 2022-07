¿Qué fue del ‘Mudo’ Rodríguez, exmundialista de la Bicolor y exdefensa de los 3 grandes de Lima?

Cuando se habla de futbolistas históricos del fútbol peruano no puede faltar el nombre de Alberto ‘el Mudo’ Rodríguez. Es respetado por los hinchas de la Blanquirroja gracias a su gran nivel en Portugal, en las Eliminatorias Rusia 2018 y en la posterior Copa del Mundo; y, quizá, visto con polémica por los fanáticos de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal por su cambio de una a otra escuadra.

Si bien el defensa se encuentra en la etapa final de su carrera, hace unos meses señaló que aún quiere seguir jugando al fútbol porque es su pasión y aún se ve capacitado para hacerlo. No obstante, su presente dice lo contrario. A continuación, repasa los momentos más destacados de la carrera del deportista de 38 años y su situación actual.

Sus números con la selección

Rodríguez debutó en el 2003 con la Bicolor en la victoria 3-0 ante Chile en un partido amistoso. Si bien fue un inicio soñado, lo mejor llegó sobre el final de su etapa con la selección. El ‘Mudo’ jugó 13 partidos en las Eliminatorias Rusia 2018, contando duelos con las escuadras sudamericanas y el repechaje ante Nueva Zelanda. Entre sus participaciones más destacadas resalta la marca a Luis Suárez en la victoria 2-1 en Lima, triunfo que significó su consolidación en la saga de Gareca.

PUEDES VER: Alianza Lima reconoce conflicto entre Farfán y Hurtado y explica cómo lo resolvieron

Asimismo, el central jugó dos partidos de la Copa Mundial y terminó su paso por la Blanquirroja en el encuentro ante Francia. En general, jugó 75 partidos y no anotó ningún gol.

Alberto Rodríguez fue parte del plantel que jugó el Mundial de Rusia 2018. Foto: FPF.

Sporting Braga, Alianza, Universitario y Cristal: un historial envidiado

Tras cuatro años en Sporting Cristal (2002 al 2006), Alberto Rodríguez firmó por el Sporting Braga, escuadra de la Liga Portuguesa, la cual marcó una antes y después en su vida profesional: no solo jugó 128 encuentros y marcó 4 goles, sino también fue titular en la final de la Europa League, duelo que lamentablemente perdió ante el Porto.

Luego de ello, el central nacional tuvo un paso fugaz por el Sporting Lisboa; después jugó un par de temporadas en el Rio Avé, hasta que regresó a la Liga 1. En el fútbol nacional, Rodríguez volvió a jugar en la escuadra celeste, integró el Melgar, la ‘U’, Alianza Lima y finalmente Alianza Atlético. Asimismo, entre su primera y segunda etapa con Universitario, jugó seis meses en el Junior de Barranquilla.

El presente del ‘Mudo’

Tras concluir su contrato con Alianza Atlético de Sullana, Rodríguez no fichó por ninguna otra escuadra para el 2022. A pesar de que tenía algunas ofertas en la Liga 1 y en la Liga 2, el ‘Mudo’ no concretó con nadie y está sin equipo desde hace siete meses. Si bien aún no ha comunicado públicamente si se retira o no del fútbol, el exmundialista se ha tomado esta temporada para dedicarse plenamente a su familia.