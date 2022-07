Ricardo Gareca: ‘Tigre’, ¿te quedas?

Al menos esta semana, la continuidad de Ricardo Gareca como director técnico de la selección nacional seguirá siendo el asunto más discutido en cada esquina del país.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, señaló que estará en Buenos Aires junto con su equipo técnico para reunirse con el ‘Tigre’ y definir lo antes posible si el entrenador argentino continuará al mando de la Blanquirroja durante el próximo proceso clasificatorio. Sus sensaciones, por el momento, son positivas, aunque todavía existan puntos por acordar entre ambas partes.

“Hoy por la noche (anoche) viajaré a Buenos Aires junto con un equipo técnico de la FPF. Tenemos la confianza y seguridad de que las cosas serán positivas, pero será el profesor Ricardo Gareca quien nos dará la respuesta. Vamos en busca de ello. Esta semana se define su continuidad. Entiendo que habrá una reunión mañana (hoy) y otra el miércoles (mañana). Esperemos que para el jueves ya tengamos una respuesta definitiva.

Estamos fuera del Mundial y tenemos que pensar ya en lo que viene. No tenemos tiempo que esperar”, confesó el mandamás del máximo entre del balompié peruano en una entrevista con RPP, quien, además, dio mayores detalles respecto a los esfuerzos estructurales que viene realizando la FPF con el objetivo de mantener a Gareca como líder del proyecto deportivo.

“Perú le dará una propuesta muy interesante y él seguro la evaluará de una manera profesional como siempre lo ha hecho. Más allá de la propuesta económica, también tiene que ver un modelo de trabajo. Con la experiencia acumulada por todo este tiempo también se pueden fortalecer las demás categorías. Tenemos que darle una garantía a Perú para los futuros mundiales. Eso significa una estrecha coordinación con el trabajo con los juveniles. En los próximos días lanzaremos las reformas del fútbol peruano. Estamos convocando profesionales para tratar de encaminar ese proyecto”, añadió.

Según Lozano, mientras existan negociaciones abiertas con el ‘Tigre’, no habrá un plan B. Es Gareca o Gareca para la FPF, que ya piensa en la Copa América 2024 y las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“No tenemos ningún plan B. No hemos pensado en Sebastián Beccacece ni en nadie más. Confiamos en continuar este proceso junto con Ricardo Gareca y su comando técnico. Hay un gran trabajo que consideramos que debe continuar. No hay otro plan. Para nosotros lo principal es el profesor y su comando técnico. Luego vamos a conversar con todos los que formaron parte, entre ellos Juan Carlos Oblitas, quien también ha sido una pieza fundamental”, afirmó el presidente de la FPF.

De vuelta. Perú disputará dos amistosos en setiembre, aunque los rivales no están definidos. Foto. difusión

Cuenta su versión

Lozano también aprovechó para referirse al tan cuestionado chárter a tierras qataríes.

“La selección peruana siempre viaja en chárter. Yo, como presidente, aprobé el pedido de que los jugadores querían que sus familiares viajen aprovechando el chárter, pero pagando su derecho. Nadie ha viajado gratis. La gente que ha viajado en el chárter, como los presidentes de clubes o ligas departamentales, no son ajenos al fútbol, son miembros de la asamblea. Más allá de aliados o no, todos fueron cordialmente invitados a participar en el viaje. La invitación no fue hecha de manera personal a cada club o liga departamental, fue hecha en la Asamblea de Bases para todos”, aclaró.