Partidos de HOY 21 de julio de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 21 de julio de 2021

En esta jornada del miércoles 21 de julio de 2021 resaltan los duelos de Palmeiras vs. Universidad Católica y Argentinos Juniors vs. River Plate por la Copa Libertadores. Además, Arsenal vs. Sporting Cristal por la Copa Sudamericana y el fútbol femenino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sigue cada el detalle de cada partido a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Liga de Campeones de la UEFA

9:00 Kairat vs. Crvena Zvezda

12:00 Malmö FF vs. HJK

13:00 Mura vs. Ludogorets

13:30 Slovan Bratislava vs. Young Boys

14:00 PSV vs. Galatasaray

14:00 Legia Warszawa vs. Flora

14:00 Olympiakos Piraeus vs. Neftçi

Partidos de hoy: Copa Libertadores

17:15 Barcelona vs. Vélez Sarsfield

17:15 Palmeiras vs. Universidad Católica

19:30 Flamengo vs. Defensa y Justicia

19:30 Argentinos Juniors vs. River Plate

Partidos de hoy: Copa Sudamericana

17:15 Arsenal vs. Sporting Cristal

19:30 Libertad vs. Junior

19:30 RB Bragantino vs. Independiente del Valle

Partidos de hoy: Primera A de Colombia

20:05 Millonarios vs. Deportes Quindío

Partidos de hoy: Liga de Futbol Bolivia

14:00 Royal Pari vs. Always Ready

17:15 Real Potosí vs. Atlético Palmaflor

19:30 Blooming vs. The Strongest

Partidos de hoy: Fútbol Olímpico- Mujeres

2:30 Gran Bretaña vs. Chile

3:00 China vs. Brasil

3:30 Suecia vs. EE. UU.

5:30 Japón vs. Canadá

6:00 Zambia vs. Países Bajos

6:30 Australia vs. Nueva Zelanda

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 21 de julio de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 21 de julio de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.