Yannick Filipovic: el defensor alemán que podría llegar a la selección peruana

La llegada de Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño a la selección peruana ha sido positiva para el equipo de Ricardo Gareca, pues se amplía el universo de elementos y refuerza a la escuadra de cara a sus intereses en las Eliminatorias a Qatar 2022.

Sin embargo, la lista de extranjeros en la Blanquirroja —con padre o madre de nacionalidad peruana— podría ampliarse con un defensor alemán. Se trataría de Yannick Filipovic, jugador de 23 años que se formó en el Werder Bremen, en donde fue bautizado como la ‘Torre verde’.

El futbolista en mención nació en Alemania, pero su padre es de Montenegro y su madre de Perú , con lo cual tiene la posibilidad de defender cualquiera de las tres selecciones, aunque ya formó parte de las dos primeras en sus categorías menores.

Yannick Filipovic en la actualidad juega en el Bonner SC de la Cuarta División del Fútbol Alemán. Y aseguró que pese a su 1,96 cm de estatura, es un elemento con velocidad en su posición, zaguero central.

“No, nunca me han contactado de la Federación Peruana de Fútbol, quizás la gente no sepa de mis raíces peruanas. Jugué una vez para la Sub 16 de Alemania y luego de la Sub 17 a la Sub 23 para Montenegro. Siempre fue un placer representar a los países donde están mis raíces. Con Alemania solo un partido amistoso y con Montenegro”, sostuvo Filipovic en entrevista al Trome.

Y al igual que Gianluca Lapadula antes de llegar a la selección peruana, Yannick Filipovic confesó que nunca ha pisado el territorio ‘inca’, y tampoco domina el idioma. Y nunca ha recibido comunicación de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ni del comando técnico de Ricardo Gareca.

“ Escuché mucho sobre Perú de mi madre y mi abuela, pero nunca tuve la oportunidad de visitar Perú. Vi a Perú en la Copa del Mundo y estaba emocionado de lo bien que jugaron motivados . Físico muy fuerte, una mentalidad de equipo muy agradable. Si fuera posible, definitivamente representaría a Perú, pero nunca he tenido contacto y no tengo la ciudadanía peruana. Y, lamentablemente, no hablo el idioma. No sé si es posible obtener la ciudadanía peruana y agregando a eso, no sé si la Asociación de Fútbol está interesada en que represente a Perú. Nunca he tenido un contacto concreto con ellos”, expresó la ‘Torre verde’.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.