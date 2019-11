Roger Federer: El maestro suizo

A sus 38 años de edad, Roger Federer vuelve a dar una lección de tenis. Implacable en el saque, certero y explosivo en sus golpes de fondo, arrolló a Novak Djokovic para meterse en las semifinales del ATP World Tour Finals por decimosexta vez, en diecisiete participaciones.

El triunfo suizo, que sometió a ‘Nole’ por 6-4 y 6-3 en una hora con trece minutos, fue una bendición para Rafa Nadal, pues el español se quedó como número uno del año, por quinta vez en su carrera, ya que el serbio quedó eliminado y ya no podrá hacer nada para inquietar al manacorí, que hoy depende de sí mismo para estar en semifinales cuando enfrente a Stéfanos Tsitsipás. Rafa cumple su semana 198 al frente y es el quinto con mayor permanencia en el trono, por detrás de Jimmy Connors (270). Djokovic es tercero, con 275, por las 286 de Pete Sampras y las 310 de Federer.

Federer, que había perdido su primer compromiso en la fase de grupos ante Dominic Thiem, supo darle la vuelta a una situación adversa, mientras que Djokovic estuvo apático ante el respaldo casi general del público a Roger. En el recuerdo de muchos estaba la pasada final de Wimbledon que el tenista de Belgrado se llevó después de que su adversario desperdiciara dos pelotas.

Federer rompió en el tercer juego del primer set y no dio tregua al saque: solo cedió tres puntos en la manga inicial. Dio 23 golpes ganadores. ¿‘Nole’?, se tocó en ocasiones el codo derecho, 14 ganadores y 13 fallos no forzados. “He disfrutado desde el inicio este partido. Me voy a tomar con calma lo que se viene”, señaló el suizo.