México vs. Japón EN VIVO: por el Mundial Sub 20 Polonia 2019

México vs. Japón EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por DirecTV Sports, Televisa Deportes y TV Azteca: se enfrentan este viernes en el estadio Gdynia por la segunda ronda del grupo B del Mundial Sub 20 Polonia 2019 a las 8:30 a.m. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe

La selección mexicana necesita de la victoria para salir del fondo de la tabla, luego de caer en el debut ante el representativo de Italia por 2-1. El Tricolor saldrá con todo ante el cuadro japonés que lució como un competitivo equipo en su debut ante Ecuador.

Para este cometido, el seleccionador Sergio Almaguer pondrá en el campo a lo mejor de su plantel pues este encuentro es vital para el equipo azteca. Los once que saldría al campo serían: Carlos Higuera, Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda, Oswaldo León, Arturo Naelson Cárdenas; Efraín Orona, Roberto Meraz, Misael Domínguez, Diego Lainez; José Juan Macías y Roberto de la Rosa.

Los japoneses llegan de igualar 1-1 con Ecuador en su primer cotejo, dejando en claro que son un 'hueso duro de roer'. Su juego ordenado pudo contrarrestar el poderío físico de los sudamericanos, quienes ahora debeán buscar un buen resultado ante Italia, líder del grupo.

México vs Japón Sub 20: Horario

El México vs. Japón, será uno de los cotejos que tendrá el Mundial Sub 20 Polonia 2019, está programado para las 8:30 a.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Perú 8:30 am.

México 8:30 am.

Ecuador 8:30 am.

Colombia 8:30 am.

Bolivia 9:30 am.

Paraguay 9:30 am.

Venezuela 9:30 am.

Brasil 10:30 am.

Argentina 10:30 am.

Chile 10:30 am.

Uruguay 10:30 am.

España 3:30 pm.

TV Azteca EN VIVO: ¿Cómo ver el México vs Japón Sub 20?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de Televisa Deportes, TV Azteca, TDN y DirecTV Sports.

¿Dónde ver el México vs Japón Sub 20?

Si quieres disfrutar de este cotejo del Mundial Sub 20 Polonia 2019, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

México vs. Japón por el Mundial Sub 20 Polonia 2019: pronóstico y/o apuestas del partido

- Te Apuesto: 2.15 (México), 2.90 (empate) y 2.70 (Japón)

- Inkabet: 2.35 (México), 3.20 (empate) y 2.95 (Japón)

- Betsson: 2.35 (México), 3.00 (empate) y 2.70 (Japón)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el México vs. Japón?

Si quieres seguir en Internet el México vs. Japón, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.