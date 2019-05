Mundial Polonia sub 20: programación, fixture y horarios de todos los partidos

Todo listo para el inicio del Mundial sub 20 Polonia 2019, que va desde el 23 de mayo al 15 de junio. Serán 24 selecciones clasificadas distribuidas en seis grupos, que se disputarán el título del torneo FIFA más importante de la categoría.

Seis serán los escenarios en Polonia, los que recibirán a hinchas de diversas partes del planeta en una nueva cita con el ‘deporte rey’. El Mundial sub 20 Polonia 2019 trae consigo una particularidad: ninguno de sus dos finalistas de la edición pasada, Inglaterra (vigente campeón) ni Venezuela, estarán presentes en el certamen. Ambos no lograron clasificar en sus respectivos continentes.

El partido inaugural de esta edición se realizará en el estadio Widzew, donde Polonia el anfitrión buscará su debut con triunfo ante la selección de Colombia, este jueves 23 de mayo. Asimismo, la final se jugará en el mismo coloso deportivo, con capacidad para 18,000 espectadores, el próximo 15 de junio.

A continuación, repasemos algunos detalles como los grupos, escenarios, horarios, fechas y canales para disfrutar del Mundial sub 20 Polonia 2019:

¿Cuándo comienza el Mundial sub-20 Polonia 2019?

El Mundial sub 20 Polonia 2019 empieza este jueves 23 de mayo y va hasta el 15 de junio. Serán 52 los encuentros que se disputarán en el torneo de la categoría más importante del planeta.

He's one of the greatest players in Polish football history 🇵🇱



And he wants you to know the official hashtag for the FIFA U-20 World Cup Poland 2019 👇 pic.twitter.com/uN8cU1yWPl — FIFA.com (@FIFAcom) 20 de mayo de 2019

¿Qué canales transmiten el Mundial sub-20 Polonia 2019?

DIRECTV confirmó hace algunas semanas la adquisición de los derechos de transmisión de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA 2019. DIRECTV realizará la transmisión de todos los 52 partidos EN VIVO y EN DIRECTO. Se indicó que 26 de los partidos serán en exclusiva.

¿Qué selecciones juegan el Mundial sub-20 Polonia 2019?

En representación de Sudamerica estarán presentes Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay. Por parte de Oceanía están Nueva Zelanda y Tahití. Por Concacaf lograron alcanzar cupo México, Estados Unidos, Panamá y Honduras. En Europa clasificaron Francia, Italia, Noruega, Polonia, Portugal y Ucrania. Por Asia clasificaron Arabia Saudita, Japón, Catar y República Dominicana. Por Asia participarán Mali, Senegal, Nigeria y Sudáfrica.

¿Cuáles son los grupos del Mundial sub-20 Polonia 2019?

Son 24 selecciones que competirán por el título del mundial de la categoría sub 20 de fútbol, que empieza este jueves 23 de mayo al Mundial Polonia 2019.

Grupo A: Polonia, Colombia, Senegal y Tahití

Grupo B: México, Italia, Ecuador y Japón

Grupo C: Honduras, Nueva Zelanda, Uruguay y Noruega

Grupo D: Estados Unidos, Nigeria, Ucrania y Qatar

Grupo E: Francia, Mali, Arabia Saudi y Panamá

Grupo F: Portugal, Corea del Sur, Argentina y Sudáfrica

#U20WC



Buenos días/Good morning/Bom Dia/Dzień dobry!



3⃣días para el 1⃣er juego en los Grupos A-B😄

4⃣para los Grupos C-D😀

5⃣para los Grupos E-F😊



Group A: 🇵🇱🇨🇴🇵🇫🇸🇳

Group B: 🇲🇽🇮🇹🇯🇵🇪🇨

Group C: 🇭🇳🇳🇿🇺🇾🇳🇴

Group D: 🇶🇦🇳🇬🇺🇦🇺🇸

Group E: 🇵🇦🇲🇱🇫🇷🇸🇦

Group F: 🇵🇹🇰🇷🇦🇷🇿🇦 pic.twitter.com/I3hxVw5r4F — U20Poland2019 (@PolandU20) 20 de mayo de 2019

Fixture del Mundial sub-20 Polonia 2019

23 de mayo

México vs Italia (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Tahití vs Senegal (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Japón vs Ecuador (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

Polonia vs Colombia (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

24 de mayo

Honduras vs Nueva Zelanda (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Qatar vs Nigeria (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Ucrania vs Estados Unidos (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

Uruguay vs Noruega (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

25 de mayo

Panamá vs Mali (08:30 horas Perú- 13:30 horas GMT)

Portugal vs Corea del Sur (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Francia vs Arabia (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Argentina vs Sudáfrica (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

26 de mayo

México vs Japón (08:30 horas Perú- 13:30 horas GMT)

Ecuador vs Italia (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Senegal vs Colombia (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Polonia vs Tahití (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

27 de mayo

Qatar vs Ucrania (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Honduras vs Uruguay (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Estados Unidos vs Nigeria (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

Honduras vs Nueva Zelanda (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

28 de mayo

Panamá vs Francia (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Portugal vs Argentina (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Arabia Saudita vs Mali (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

Sudáfrica vs Corea del Sur (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

29 de mayo

Ecuador vs México (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Italia vs Japón (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Colombia vs Tahití (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

Senegal vs Polonia (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

30 de mayo

Nueva Zelanda vs Uruguay (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Noruega vs Honduras (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Nigeria vs Ucrania (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

Estados Unidos vs Qatar (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

31 de mayo

Mali vs Francia (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Arabia Saudita vs Panamá (11:00 horas Perú- 16:00 horas GMT)

Sudáfrica vs Portugal (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

Corea del Sur vs Argentina (13:30 horas Perú- 18:30 horas GMT)

Las siguientes fases se disputarán en distintas fechas:

Octavos de final: 2 al 4 de junio

Cuartos de final: 7 y 8 de junio

Semifinales: 11 de junio

Tercer y cuarto puesto: 14 de junio

Final: 15 de junio