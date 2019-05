Bucks vs. Raptors EN VIVO Game 2 de las finales del Este en la NBA

Bucks vs. Raptors EN VIVO ONLINE | STREAMING EN DIRECTO GRATIS | Se juega el segundo partido por las finales de la Conferencia Este de la NBA desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Fiserv Forum de Milwaukee con transmisión de DirecTV Sports. Además podrás seguir todas las incidencias en larepublica.pe

Milwaukee Bucks se puso arriba en la serie al derrotar de local a los Toronto Raptors en el Game 1 por 108 a 100. Con una gran actuación de Brook Lopez quien anotó 29 puntos, secundado de Giannis Antetokounmpo y sus 14 rebotes con 6 asistencias, los Bucks arrancaron con pie derecho las finales del Este.

"Nos costó, sufrimos hasta el final, pero lo ganamos como equipo y eso es lo que realmente cuenta y tiene más valor. Ahora tenemos que estar centrados para el partido del viernes y hacer aun mejor las cosas en el campo", aseguró Antetokounmpo.

Los Raptors buscarán empatar la serie para que los Bucks no se despunten, para eso deberán confiar en su estrella Kawhi Leonard quien no pudo evitar la derrota en el primer partido a pesar de sus 31 puntos. Marc Gasol será clave para el cuadro canadiense.

LIVE from Fiserv Forum as Giannis and Khris warm up before Game 2: https://t.co/2CgOkrVte5