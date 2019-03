WWE: ¿The Undertaker no estará en Wrestlemania 35 por luchar en Arabia Saudita? [VIDEO]

Han sido 19 años seguidos que hemos visto a The Undertaker en Wrestlemania, el evento más importante de la WWE. Ahora, todo apunta a que este 2019 no veremos al 'hombre muerto' en el PPV y no por una lesión sino por decisión propia.

Según el portal Superluchas, algunos reportes apuntan que The Undertaker muestra desinterés por competir en Wrestlemania 35, escenario del cual ha sido estrella durante varios años.

El mismo The Undertaker, en una reciente entrevista, dejó entrever que a sus 53 años elegirá más sabiamente sus fechas para luchar y con sabiamente quiso referirse a la parte económica, motivo por el que escogió luchar en Arabia Saudita.

Dave Meltzer, en el último boletín del Wrestling Observer, señaló que los beneficios que obtendrá The Undertaker en Arabia Saudita serán mayores a los que hubiera ganado si participaba en Wrestlemania 35.

No es un misterio que Wrestlemania ya no es el evento más rentable de la WWE. Ahora el primer puesto lo tienen los eventos bianuales que se realizan en Arabia Saudita, motivo por el que The Undertaker estaría en ese PPV que se desarrollará el próximo 3 de mayo.

Los fanáticos de la WWE aún tienen ilusiones de ver a The Undertaker en Wrestelamania 35 debido a que hace unos días se filtró en redes sociales una supuesta fotografía del 'enterrador' en un afiche del evento.