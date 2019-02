Real Madrid vs Ajax EN VIVO vía FOX Sports: cómo y dónde ver el partido por la Champions League

Ver Real Madrid vs Ajax EN VIVO EN DIRECTO | Hoy Real Madrid vs Ajax se enfrentan por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, a las 09:00 p.m. en España y será transmitido vía FOX Sports y Movistar. Además podrás verlo AQUÍ vía ONLINE a través de LaRepublica.pe, si quieres saber más de fútbol EN VIVO.

Recuperó su nivel. El Real Madrid está levantando su juego de la mano de Santiago 'El Indiecito' Solari. Con Vinícius Júnior como su hombre indiscutible, el entrenador argentino ha logrado en una semana robar un empate en el Camp Nou por Copa del Rey y una victoria ante el Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano.

A base de buen fútbol, el Ajax del todocampista Frenkie de Jong intentará una hazaña histórica: eliminar al mejor club del mundo. Matthijs de Ligt, Blind, Huntelaar, Tagliafico y compañía tendrán que demostrar si pueden trasladar su fútbol de ensueño a la realidad de la Champions League.

Real Madrid vs Ajax MINUTO A MINUTO

Calienta el Real Madrid. Los tricampeones de Europa buscan seguir haciendo historia.

Calienta el Ajax. Todos enfocados.

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid ya se alista para el duelo.

André Onana, portero del Ajax sale a calentar en el Johan Cruyff Arena.

Listo el vestuario del Ajax para el partido de la fecha.

Matthijs de Ligt se convierte en el capitán más joven(19 años) en disputar una serie en calidad de titular en un mano a mano en la historia de la UEFA Champions League.

El Ajax ya llegó al Johan Cruyff Arena.

El Real Madrid ya está presente en el Johan Cruyff Arena.

Listas las alineaciones para el encuentro Real Madrid vs Ajax

Real Madrid:

📝 ¡Nuestro once inicial contra el @AFCAjax!

📺 ¡Sigue la cuenta atrás del partido en #RMTV haciendo CLIC en la imagen! #RMUCL — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 de febrero de 2019

Ajax:

El Real Madrid se encuentra listo y a la espera del encuentro contra el Ajax.

✅ ¡Vestuario listo y a la espera de la llegada del equipo! #RMUCL pic.twitter.com/DRctEJGk4D — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 de febrero de 2019

El Estadio Johan Cruyff Arena ya está listo para albergar este apasionante encuentro.

🏟⏳ ¡Cuenta atrás para el saque inicial! Así luce el Johan Cruyff Arena... #RMUCL pic.twitter.com/w2rkLdgKKk — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 de febrero de 2019

Real Madrid vs Ajax: Alineaciones

Ajax:

Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, van de Beek, Frenkie de Jong; Ziyech, Neres; Tadić.

DT: Erik ten Hag.

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinícius Júnior.

DT: Santiago Solari.

Árbitro: Damir Skomina (SVN)

¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Ajax EN VIVO y EN DIRECTO?

España: Movistar Liga de Campeones.

Latinoamérica: ESPN, FOX Sports, Facebook.

Estados Unidos: Tuner.

¿A qué hora juega el Real Madrid vs. Ajax por la Champions League 2019?

España: 9:00 pm.

Colombia: 3:00 pm.

Ecuador: 3:00 pm.

Venezuela: 4:00 pm.

Bolivia: 4:00 pm.

Argentina: 5:00 pm.

Chile: 5:00 pm.

Uruguay: 5:00 pm.

Paraguay: 5:00 pm.

Brasil: 6:00 pm.

Japón: 6:00 am.

Perú: 3:00 pm.

¿Cuándo juega el Real Madrid vs. Ajax por la Champions League 2019?

El apasionante duelo entre el Real Madrid vs Ajax se dará hoy miércoles 13 de febrero, en el Estadio Johan Cruyff Arena por los octavos de final de la UEFA Champions League.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Ajax por la Champions League 2019?

¿Dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Real Madrid vs. Ajax vía ONLINE?

¿Dónde juega el Real Madrid vs. Ajax EN VIVO EN DIRECTO?

El Estadio Johan Cruyff Arena será el escenario para este duelo no apto para cardiacos. Real Madrid vs Ajax están vivos en la lucha por el título y se enfrascarán en un duelo en el que el empate no le conviene a ninguno.

Últimos partidos del Real Madrid

LaLiga, Atlético Madrid 1-3 Real Madrid.

Copa del Rey, Barcelona 1-1 Real Madrid.

LaLiga, Real Madrid 3-0 Deportivo Alavés.

Copa del Rey, Girona 1-3 Real Madrid.

LaLiga, Espanyol 2-4 Real Madrid.

Copa del Rey, Real Madrid 4-2 Girona.

El Real Madrid ha ganado sus últimos seis partidos por octavos de final de la UEFA Champions League.

Últimos partidos del Ajax

Eredivise, Heracles Almelo 1-0 Ajax.

Eredivise, Ajax 6-0 VVV-Venlo.

Eredivise, Feyenoord 6-2 Ajax.

KNVB, Ajax 3-1 Heerenveen.

Eredivise, Ajax 4-4 Heerenveen.

Eredivise, FC Utrecht 1-3 Ajax.