Barcelona vs Leganés EN VIVO ONLINE: por la fecha 20 de la Liga Santander

Barcelona recibe HOY a Leganés EN VIVO en el Camp Nou, este domingo 20 desde las 2:45 p.m. (hora peruana) en partido correspondiente a la fecha 20 de Liga Santander 2019. La transmisión estará a cargo ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV y beIN Sports, además podrás seguir el minuto a minuto vía LaRepublica.pe.

Con seis victorias seguidas en las últimas fechas de la Liga Santander, el equipo liderado por Ernesto Valverde se mantiene primero en la tabla de posiciones, la cual no piensa ceder a Atlético Madrid que le pisa los talones.

Con la consigna clara, los ‘azulgrana’ van en búsqueda de una victoria más. sin la intención de dar tregua a Leganés, y la reciente clasificación a cuartos de final de la Copa del Rey, servirá como una importante dosis de incentivo para quedarse con los tres puntos.

Por lo cual, el estratega del club ‘catalán’ haría algunas variaciones en diferencia al partido frente a Levante, con el retorno de Gerard Piqué, Sergi Roberto, Sergio Busquets y Luis Suárez, sin embargo, no tocaría la dupla de Lionel Messi y Dembélé, quienes se lucieron en su última victoria.

En la otra cara de la moneda, Leganés atraviesa una etapa de constantes irregularidades, si bien acaba de sumar dos triunfos seguidos, antes pasó una larga y amarga temporada de 5 partidos sin ganar, además no pudo pasar de ronda en la Copa del Rey.

De acuerdo con los últimos cinco enfrentamientos entre Barcelona vs Leganés, el ‘Barca’ se impuso de cuatro oportunidades, mientras que Leganés se apoderó en su más reciente encuentro, el 26 de setiembre del año pasado.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Leganés:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arturo Vidal, Rakitic; Messi, Suárez y Dembélé.

DT: Ernesto Valverde

Leganés: Cuéllar; Nyom, Rodrigo Tarín, Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; Vesga, Recio, Óscar Rodríguez; En-Nesyri y Braithwaite.

DT: Mauricio Pellegrino

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea

Estadio: Camp Nou

Guía de canales del Barcelona vs Leganés:

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: Movistar Partidazo, Movistar+

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Horarios del Barcelona vs Leganés:

Perú: 2:45 p.m

Chile: 4:45 p.m

Colombia: 2:45 p.m

México: 1:45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11:45 a.m. Nueva York 2:45 p.m.

Venezuela: 3:45 p.m

Brasil: 5:45 p.m

Argentina: 4:45 p.m

España: 8:45 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs Leganés?

Si quieres seguir en Internet el Barcelona vs Leganés, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.