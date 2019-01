Lakers vs Cavaliers EN VIVO ONLINE: partidazo en el Staples Center por la NBA

Lakers vs Cavaliers se enfrentan HOY 13 de enero EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por una jornada más de la NBA en el Staples Center de Los Angeles vía NBA TV. El duelo entre los equipos de Los Angeles y Cleveland va desde las 9:30 p.m. (hora peruana); además, podrás seguir todos los pormenores en el minuto a minuto de larepublica.pe.

Los Lakers no vienen bien, son ya 9 partidos que su estrella LeBron James no puede jugar por una lesión en la ingle izquierda, además de haber tenido una temporada irregular, de hecho llegan a este partido luego de perder ante los Utah Jazz, equipo que se encuentra justo debajo de ellos en la tabla de la Conferencia del Oeste.

Esta situación los mantiene complicados en la tabla clasificatoria de playoffs, pues se mantienen en el casillero número 8 con 23 victorias y 20 derrotas. Ahora, tienen la oportunidad de obtener una victoria que los devuelva al camino de los triunfos, pues su rival viene mucho peor.

La campaña de los Cleveland Cavaliers ha sido paupérrima. Con solo 8 victorias y 35 derrotas, se encuentran al fondo de la tabla en la Conferencia del Este. Suman 12 partidos sin ganar y nada hace indicar que esta racha cambie.

Our road trip continues with Sunday night hoops in LA! #CavsLakers PREVIEW: https://t.co/HIHqaiLwcY #BeTheFight pic.twitter.com/k99nZffp8F