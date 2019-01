Raptors vs Pacers EN VIVO ONLINE: Partido por la Conferencia del Este de la NBA

Toronto Raptors vs Indiana Pacers HOY EN VIVO se miden en el Scotiabank Arena de Toronto desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Partido corresponde a la Conferencia del este de la NBA 2019. Este encuentro será transmitido por NBA League Pass por DirecTV. En Estados Unidos por la señal de FOX Sports Indiana, SportsNet y SN1. En España vía Movistar Deportes. En Canadá por TSN. Además, podrás seguir el minuto a minuto vía larepublica.pe

Tras una jornada de ensueño el día sábado ante los Milwaukee Bucks, en la que Kawhi Leonard jugó 38 minutos, anotó 30 puntos y tomó 6 rebotes, Los Toronto Raptors afrontarán un duro compromiso sin su jugador estrella.

Y es que la gerencia del equipo canadiense ha decidido darle un descanso a Leonard por "exceder su carga de trabajo"​, algo que han podido hacer en esta temporada gracias a la regularidad que adquirieron. Además el historial de lesiones del jugador ha hecho que los Raptors sean muy cuidadosos al momento de forzar al alero.

Raptors just announced the Kawhi Leonard a no-go tonight vs. Pacers for "load management" which is the league-speak for "rest." Coming off 38 tough minutes Saturday, hardly a surprise



They've got Kyle Lowry as "questionable" as well.